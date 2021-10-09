حوار - ميسي: لم أتوقع الرحيل عن برشلونة على الإطلاق.. ولست الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية

كشف ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان تفاصيل رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي، وكذلك تحدث عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حوارا مطولا من النجم الأرجنتيني بعدما أعلنت عن القائمة الأولية المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

وكل ما يلي جاء في حديث ميسي مع المجلة الفرنسية:

الرحيل عن برشلونة

"لم أتوقع ذلك على الإطلاق، في ذهني، كنت سأعود إلى برشلونة وأوقع وأبدأ التدريب على الفور".

"اعتقدت أن كل شيء تم إعداده وكنت بحاجة فقط للتوقيع عليه. ولكن عندما وصلت إلى هناك، أخبروني أنه لم يعد ممكنا. قالوا لي أنني لا أستطيع البقاء وأنه يجب أن أجد نادي جديد لأنهم لم يتمكنوا من تجديد عقدي. لقد غيرت خططي".

"كان من الصعب للغاية قبوله. للاعتقاد بأننا سنضطر إلى مغادرة منزلنا، كان على الأسرة أن تنقلب حياتها رأسا على عقب، وكان على الأطفال تغيير المدارس والقدوم معنا إلى مكان جديد تماما".

"كانت هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في مسيرتي. كنت قد قررت أن أنهي مسيرتي مع برشلونة. كان الأمر صعبا، لكننا نجحنا في الاختبار معا. مررت بالكثير من الأشياء في ذهني، لكنني لم يكن أمامه خيار سوى المغادرة".

عرض باريس سان جيرمان

"باريس سان جيرمان عرض عليّ فرصة الانضمام، كان لدي عروض أخرى، لكن أعترف أنه كان اتفاقا سريعا جدا مع باريس سان جيرمان. لم يكن الأمر سهلا لأن كل شيء كان يجب أن يتم بسرعة، عمليا بين ليلة وضحاها".

"لقد أغراني المشروع، وطموحات النادي، واللاعبين الذين لديهم والمجموعة. كل هذه الأشياء جعلت من السهل التوصل إلى اتفاق. كان وجود أصدقاء في النادي مثل نيمار ودي ماريا أمرا مهما، لأنني كنت أعرف أنني ذاهب إلى بلد جديد وكان عليّ أن أبدأ من الصفر".

"كنت أعلم أن لدي أصدقاء في غرفة الملابس، مما سهل التكيف. في كوبا أمريكا ظلوا يسألونني عما إذا كنت سأشاركهم، ولكن دائما بدافع الدعابة، لأنهم كانوا يعرفون أنني أريد البقاء في برشلونة. لذلك بالنسبة لهم، كانت مفاجأة عندما قلت إنني ذاهب إلى باريس سان جيرمان".

الفوز بلقب دوري الأبطال

"إنه حلم الجميع هنا في سان جيرمان، لقد عمل النادي على تحقيق هذا الهدف لبضع سنوات وكان يقترب. من وجهة نظر شخصية، الأمر نفسه بالنسبة لي".

"أود الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، كما قلت في برشلونة. إنها منافسة عظيمة وصعبة للفوز. لكن هذه المجموعة من اللاعبين لديها ما يلزم".

"صحيح أن هذا هو محور تركيز باريس سان جيرمان، لكن هناك فرق أخرى قوية مثل تشيلسي وفرق مانشستر وريال مدريد وإنتر وبايرن ميونيخ. كلهم ​​فرق رائعة".

"لدينا أفراد رائعون، لكن ما زلنا نتعرف على بعضنا البعض ونبني فريقا. للفوز بألقاب مهمة، عليك أن تلعب كفريق. لهذا السبب أعتقد أننا نبتعد خطوة وراء هذه الأندية الأخرى، لأن لديهم تجربة جماعية أكبر مما نفعل".

الفوز بالكرة الذهبية

"لا أعتقد أنني المرشح الأوفر حظا ولا أحب الحديث عن ذلك حتى تظهر النتيجة، سيكون من الرائع الفوز بلقب آخر، إنه لأمر مدهش بالفعل أن تكون اللاعب الوحيد الذي فاز بها 6 مرات".

"المركز السابع سيكون مذهلا. في الصيف الماضي، فزت بلقب كوبا أمريكا الذي كان مفقودا وكان ذلك هو القمة بالنسبة لي. إذا واصلت الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى، سأكون سعيدا جدا وممتنا للغاية، لكنني لا أفكر في ذلك".

"في فريقي هناك لاعبان على الأقل سأصوت لهما: كيليان مبابي ونيمار. ثم يتواجد روبرت ليفاندوفسكي الذي قضى عاما رائعا. ولكن هناك أيضا كريم بنزيمة".

"نحن نعلم أن الألقاب مهمة الآن. دوري أبطال أوروبا ويورو وكوبا أمريكا دائما ما يكون لها تأثير كبير في التصويت".

الدوري الفرنسي

"الدوري الفرنسي هو دوري بدني أكثر من الدوري الإسباني".

"هنا، تبدو الفرق أقوى بالنسبة لي والمباريات قريبة جدا، مع القليل من المساحات."