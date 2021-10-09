توتو سبورت: بيلوتي يقترب من ميلان.. الصفقة قد تتم يناير

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

أندريا بيلوتي - جانلويجي دوناروما - ميلان - تورينو - الدوري الإيطالي

بدأ ميلان العمل على إمكانية ضم أندريا بيلوتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد بيلوتي مع تورينو بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وبحسب الصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فأن بيلوتي لن يُجدد تعاقده مع تورينو، وأبدى

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وكان أوربانو كايرو رئيس النادي قد صرّح في " Festival dello Sport" قائلا: "لم يوقع وربما لن يوقع، تقدمنا بعرض أكبر من قدراتنا لكن لا يمكنني إجباره على البقاء هو لا يريد التوقيع".

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن ميلان يتحرك بقوة لأنه يريد أن يخلف بيلوتي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن عديد الوكلاء يرون بيلوتي سينتقل إلى ميلان في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وأردف التقرير أن النادي الإيطالي قد يتخلى عن قائده في يناير مقابل 5 ملايين يورو إلى ميلان، أو بتحويل عقد إعارة توماسو بوبيجا إلى بيع بشكل نهائي.

وأتم التقرير أنه لم تُعقد اجتماعات بين إدارة الناديين، إلا أن بيلوتي يقترب بقوة من الروسونيري.

بيلوتي البالغ 27 عاما يلعب لـ تورينو منذ 2015 قادما من باليرمو، ومنذ ذلك الحين شارك في 231 مباراة بقميص التورو وسجل 106 هدفا وصنع 26.

وساهم بيلوتي في تتويج إيطاليا بالفوز بلقب يورو 2020.

ميلان تورينو أندريا بيلوتي الدوري الإيطالي
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