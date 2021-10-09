عقوبات بالجملة وحظر عامين من دخول الملاعب ضد بوكا جونيورز بعد أحداث البرازيل

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قراراته التأديبيبة بشأن أحداث ما بعد مباراة أتليتكو مينيرو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

المباراة التي جمعت الفريقين في ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021، انتهت بالتعادل السلبي ذهابا وإيابا وفاز الفريق البرازيلي على أرضه بفضل ركلات الترجيح.

أحداث ما بعد المباراة وُصفت من صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بـ "فضيحة في البرازيل" خاصة بعد إلقاء القبض على 8 من الفريق الأرجنتيني واحتجازهم بقسم شرطة في ولاية بيلو هوريزنتي البرازيلية. (طالع التفاصيل كاملة)

وجاءت قرارات كونميبول بشأن بوكا جونيورز كالآتي:

- إيقاف سيباستيان فيا وكريستيان بافون وليوناردو سوموزا (مدرب) 6 مباريات

- إيقاف ماركوس روخو 5 مباريات

- إيقاف كارلوس إيزكادروز 4 مباريات

- إيقاف دييجو جونزاليس وفيرناندو جايوسو (مدرب) 3 مباريات

- إيقاف خافيير جارسيا مباراتين

- حظر راؤول كاسيني (مجلس إدارة النادي) ومارسيلو ديلجادو (مجلس إدارة النادي) عامين من دخول الملاعب في البطولات القارية التابعة لـ كونميبول وغرامة 30 ألف دولار

- تغريم بوكا جونيورز 235 ألف دولار أمريكي

ويمكن لـ بوكا جونيورز أن يستأنف على قرار كونمبيول في غضون 7 أيام من إعلان القرارات.