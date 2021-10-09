خبر في الجول – الزمالك يفتح ملف التجديد لـ عبد الله جمعة

فتح نادي الزمالك ملف التجديد لـ عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق مرة أخرى، وسط ترحيب بالخطوة من الطرفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك بدأت المحادثات مع عبد الله جمعة من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

عبد الله جمعة يرحب بالفكرة، خاصة بعد حل جميع مشاكله، وشعوره بالاستقرار في الوقت الحالي.

عبد الله جمعة عاد لتدريبات الزمالك قبل أسابيع بعد شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك كأساسي في ودية الفريق أمس الجمعة أمام الاتحاد الليبي.

وأصدر الزمالك بيانا قبل أيام، يعلن فيه تأييد عقوبة منعه من القيد، ويطمئن الجماهير على حالة الفريق، مستشهدا بعودة عبد الله جمعة للتدريبات بـ "ثوبه الجديد"، في إشارة لعودته لمستواه المعهود.

صاحب الـ25 عاما شارك الموسم الماضي في 17 مباراة. صنع فيهم هدفا واحدا.

ويلعب جمعة مع الزمالك منذ عام 2017 قادما من إنبي، فيما يتبقى في عقده موسم واحد فقط.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك بـ لقب دوري، ولقبين لكأس مصر، ولقب للكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، بجانب بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.