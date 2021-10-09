عمر مرموش.. "فيراري يشبه محمد صلاح" أمطر شباك الأهلي بـ 5 أهداف

الموقف من الاحتراف خاصة في أوروبا لا يعرف الوسطية، إما يتقبلونك كليةً وإما يرفضونه رفضًا قاطعًا، إما ناجح أو تعود تجر ذيول الهزيمة إلى الوطن ومن ثم محاولة أخرى لإثبات جدارتك في البطولات المحلية.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت

وفي جميع الأحوال لا يستطيع أحد أن ينكر موقف اللامبالاة من تجربة عمر مرموش المحترف في الدوري الألماني، نظرًا لندرة اللاعبين المصريين في أوروبا الذين يلعبون في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويستعرض FilGoal.com قصة عمر مرموش قبل الصعود إلى الفريق الأول مع وادي دجلة.

مرموش الذي لعب أخيرًا لمنتخب مصر بعد استدعاء البرتغالي كارلوس كيروش، فشارك أساسيًا في مباراة ليبيا بتصفيات مونديال قطر 2022، وقدم مردودا جيدا وسجل أول أهدافه في أول مباراة دولية في المنتخب.

بات مرموش أول لاعب مصري يظهر في الدوري الألماني منذ قرابة 9 سنوات، وكان محمد زيدان آخر لاعب مصري شارك في الدوري الألماني بصحبة فريق ماينز أمام نظيره هامبورج في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في يوم 28 إبريل 2012.

وتحدث يحيى فارس رئيس مجلس إدارة نادي البطل الأوليمبي والمدير الفني السابق لـ براعم وناشئي وادي دجلة لـFilGoal.com قائلًا: "بدأ عمر مرموش في أرسنال وادي دجلة في سن 8 سنوات على ما أتذكر، ولعب مع الفريق حتى سن 11 عام، ومن ثم انضم بشكل رسمي إلى قطاع الناشئين".

وتابع "كنت متواجدا في لجنة مختصة لاختيار الناشئين مكونة من على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة في النادي، أيضا علي يونس المشرف العام على قطاع البراعم والناشئين، وعلى البيك مخطط الأحمال لقطاع البراعم والناشئين وكنت أنا المدير الفني".

وأضاف "تم اختيار مرموش بين حوالي 1000 ناشيء منهم 100 ناشيء من مدرسة أرسنال وادي دجلة وتمت الاختبارات حوالي شهرين متتابعين".

وأردف "كنا نتمرن 5 أيام في الأسبوع، ومن هنا بدأت بعض المشاكل لأن مدرسة اللاعب وقتها بعيدة نوعا ما وتمسك والده بضرورة الاهتمام بالجانب التعليمي، الأمر الذي سبب بعض الصعوبات في حضور اللاعب، رغم ذلك تواجد عمر بشكل جيد للغاية وقت المباريات".

وتابع حديثه قائلًا: "يعد مرموش من أسرع المهاجمين في مصر، يمتلك قوة عضلية رائعة ويجيد الصراعات البدنية نظرًا للتشريح العضلي الرائع الذي امتلكه، أيضًا طول الجزء السفلي لدى اللاعب ما يساعده في سباقات السرعة والتفوق على المدافعين".

واسترسل "في بعض الأحيان يتم اتهام اللاعب المتفوق من الناحية الجسمانية على إنه (مسنن) لكن هذه طبيعة جسم عمر القوية الذي تفوق على محمد صلاح جسمانيًا في بداياته، ونظرًا لسرعته دفعت به في مركز الظهير الأيمن وهو ما ساعده على قوة التسديدات فيما بعد".

وواصل "اللاعب أشبه بالسيارة الفيراري، أيضًا يمتلك حس رائع أمام المرمى مثل حسام حسن ويجيد الركلات الثابتة، ومع ذلك يمتلك مهارة جيدة للغاية".

وأوضح "مرموش عملة نادرة لامتلاكه عنصر السرعة على سبيل المثال محمد صلاح وخالد بيبو، هؤلاء اللاعبين يمتلكون السرعة بسبب فطرة جينية".

واستطرد "عمر مرموش صعد مع فريق 97، حينها تواجد في وادي دجلة جيل رائع على سبيل المثال مصطفى محمد الذي انتقل من مزارع دينا مقابل 5 آلاف جنيه على ما أتذكر الذي اعتبره أفضل لاعب يجيد ضربات الرأس في مصر على طريقة الهولندي باتريك كلويفرت".

وتابع "أيضًا أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي، محمد عبد السلام لاعب الاتحاد السكندري الحالي، وأحمد ممدوح لاعب محترف في الدوري الإماراتي".

وأتم "أتوقع تألق عمر مرموش مع منتخب مصر، حيث اعتبر اللاعب من أفضل اللاعبين في جيله".

وانتقل رئيس مجلس إدارة نادي البطل الأولمبي للحديث عن الناشئين في مصر بشكل عام "أكثر لاعبين مهيئين للاحتراف هم اللاعبين الذين يكونون في مدارس الدولية نظرًا لقوة الخلفية الثقافية لديهم، وأيضًا يتعلمون اللغات بالإضافة إلى العقلية الصارمة حيث يستيقظ الطالب منهم في الخامسة صباحًا".

وأكمل "يفضل العديد منهم لعب الكرة من أجل المتعة لكن يمتلك حافز أقل بعكس اللاعبين الذي يعانون من مشاكل على مستوى المعيشة والتعليم الذين يمتلكون إصرار وعزيمة لتغيير المستوى الاجتماعي بشكل كامل".

بالعودة إلى عمر مرموش، تحدث محمد جمال المدير الفني لناشئى وادي دجلة لـFilGoal.com قائلًا: "عمر لاعب محترم ومثقف وطموح ودائما ما كان يهدف إلى الاحتراف مثل على غزال لاعب وادي دجلة السابق، حاول مع وكيله إيجاد عرض له بعيدًا عن النادي، وبالفعل امتلك عرض من فريق جيد بحجم فولفسبورج في الدوري الألماني، امتلك قدرات بدنية رائعة وسرعات جيدة للغاية".

وتابع "الفضل يعود إلى والده في تكوين شخصيته حيث كان دومًا يصر على الجانب التعليمي لديه".

واستطرد "أتذكر كنا نواجه النادي الأهلي مواليد 97، واحتجت إليه ولم يتمرن معي أي تمرين قبل المباراة، اجتمعت به قبل المباراة وأعطيته بعض التعليمات الفنية الخاصة بالمباراة بشكل شفوي فقط، دفعت به في الشوط الثاني وأدى بشكل رائع رغم إضاعة هدفين".

وأردف "يمتلك عمر شخصية قوية حيث أن بعض اللاعبين يخافون من لاعبي الأهلي".

وأضاف "قدم مباراة رائعة أيضًا أمام طلائع الجيش، حينها فزنا بثلاثية نظيفة سجل منها مرموش هدف وسجل محمد محمود لاعب الأهلي الحالي هدفين".

وواصل "نعم، مرموش امتلك العديد من المميزات الفنية، لكن كان يعاب عليه هو عدم القدرة على تنظيم التنفس لأنه يبذل مجهود بشكل كبير، ومن ثم يقل المجهود البدني بشكل مفاجيء، الأمر الذي تجاوزه اللاعب فيما بعد".

واسترجع ياسر أبو مسلم مدرب ناشئي وادي دجلة ذكرياته عن المحترف المصري لـFilGoal.com قائًلا: "أحد أبرز مميزات عمر مرموش هي قدرته على التعلم سريعًا من المدربين، يملك غيرة شديدة وإصرار وعزيمة على تسجيل الأهداف ليس مجرد هدف واحد وحسب".

وتابع "دفعت به في مركز الجناح الأيمن والأيسر، ويجيد بشكل خاص في مركز الجناح الأيسر لقدرته على المراوغة والدخول للعمق ومن ثم التسديد بشكل قوي للغاية".

وواصل "أتذكر كنا نلعب أمام السكة الحديد، وقتها كانت أرضية الملعب سيئة للغاية، رغم ذلك استلم الكرة من وسط الملعب وراوغ 4 أو 5 لاعبين ومن ثم سجل هدف رائع".

وأضاف "لعب أيضًا مباراة أخرى أمام الداخلية في مباراة تحديد المركز الثالث، وسجل رأسية رائعة في مرمى حارس الداخلية، وكان لا يسجل كثيرًا برأسه ومن ثم طور هذا الجزء وبات يسجل بأي وضعية".

وأتم "آخر مبارياته قبل تصعيده مع الفريق كان أمام الأهلي، وفزنا بهدفين مقابل هدف وسجل عمر هدف اختتم به مشواره في قطاع الناشئين".

وقال عبد الباقي جمال المدرب الفني لـ وادي دجلة الحالي لـ FilGoal.com: "أصر علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة على اصطحاب الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة حينها لمشاهدة اللاعب، حينها كنت أشغل منصب المدرب المساعد مع أحمد حمودة المدرب العام".

وأردف "الفضل يعود إلى علي أبو جريشة في تواجد اللاعب بالفريق الأول وقال للفرنسي حينها إن لم يلعب للفريق الأول ستكون خسارة فادحة للنادي".

وتابع "الفرنسي كارتيرون اقتنع باللاعب لأنه يحب اللاعب السريع، إذا كنت لاعب سريع معناه أنك ستتواجد بشكل دائم معه، وشارك اللاعب لأول مرة أمام الاتحاد السكندري وصنع هدف لزميله حسام عرفات في مباراة انتهت بفوز دجلة 3-2".

وبالعودة للحديث عن فضل علي أبو جريشة في تواجد اللاعب قال المدرب "اكتشفه علي أبو جريشة وأقنع والده حيث كان يهتم بالجانب التعليمي أكثر من كرة القدم، ولم يكن يتمرن اللاعب بشكل جيد حيث يلعب المباريات فقط".

وتابع "هنا التقت رغبة والد اللاعب والنادي في عمل عقد محترف، هنا انتهى دور على أبو جريشة وبدأ ظهور ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة في الصورة، حيث رغب والده في عمل عقد جيد، لكن لا أحد يأخذ قرار العقد بقيمة مرتفعة قد توازي ميزانية قطاع الناشئين إلا رئيس النادي".

وواصل "في أحد المباريات أمام الأهلي سجل مرموش 5 أهداف كاملة في مرمى الأهلي بعد الفوز عليه 5-2، ومرة أخرى سجل هاتريك في مباراة انتهت بالتعادل 3-3".

وأتم "تواجد عمر مرموش في جيل رائع لوادي دجلة منهم على سبيل أحمد سعيد الذي أتوقع له مستقبل باهر وسوف يتفاوض معه الأهلي والزمالك لاحقًا، محمد محمود لاعب الأهلي الحالي، أحمد عاطف لاعب نادي فيوتشر الحالي العائد من الاحترف في اليونان، محمود مرعي".

وأنهى حديثه "هذا الفريق حقق نتائج رائعة عندما دربته في قطاع الناشئين، حيث فاز على الأهلي والزمالك 3-1 بنتيجة واحدة، وفاز على المقاولون العرب 3-0، والفوز على بتروجت 4-0، وخسرنا البطولة في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة".

بعد احترافه في صفوف فولفسبورج لعب بشكل جيد، لتتم إعاراته إلى سانت باولي لاكتساب مزيد من الخبرات، ثم العودة إلى فولفسبورج قبل الإعارة مرة أخرى إلى شتوتجارت.

ولعب مرموش مع الفريق الرديف لـ فولفسبورج 36 مباراة، نجح في تسجيل 11 هدف وقدم تمريرتين حاسمتين، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في 12 مباراة مع الفريق الأول.

فيما لعب 21 مباراة مع سانت باولي في الدرجة الثانية الألمانية، نجح في تسجيل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

واختير عمر مرموش اليوم أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر بعد بداية رائعة مع شتوتجارت حيث سجل هدف وصنع آخر في 4 مباريات مع الفريق.