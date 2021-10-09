بعد رام الله.. بالستينو التشيلي يعلن افتتاح أكاديمية كرة قدم في غزة

أعلن نادي بالستينو التشيلي "بصفته ناديا رياضيا فلسطينيا" افتتاح أكاديمية كروية في مدينة غزة بفلسطين في 2022.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: "لا ننسى جذورنا وأفضل طريقة لتذكرها هي أن نكون حاضرين في فلسطين من خلال كرة القدم".

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق على حضور أكثر من 40 طفلا للتدرب في أكاديمية النادي بمدينة رام الله بفلسطين.

وأوضح النادي التشيلي "نريد أن نوفر طفولة أفضل ومساحة من الفرح من خلال الرياضة".

🇵🇸 Te invitamos a conocer Palestino Academy, la primera escuela de fútbol de Palestino en Palestina. ⚽ Esta academia se creó para generar un espacio de encuentro y desarrollo de los niños y niñas en Ramallah, y pronto estará presente en Gaza. 💚#VamosPalestino 🇵🇸 pic.twitter.com/O2X4SLruQV — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) September 23, 2021

وبحسب موقع "latercera" التشيلي فأن الفكرة بدأت من ناجي دانيال عابد الذي تواصل مع النادي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي متقرحا فكرة إنشاء مدرسة كرة قدم للنادي في فلسطين.

وصرّح خورخي أووي رئيس النادي التشيلي موضحا علاقة النادي: "إنه تحالف استراتيجي إذا جاز التعبير، مع مدرب بدني. نحن نرعاه ونساعده بالملابس".

تعرف أكثر على النادي - بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام

نيكولاس أبوسادا قائد المباردة في تشيلي قال لموقع "latercera": "نريد من الأطفال للعب بقميص النادي أيام السبت والثلاثاء والخميس، من خلال الرياضة يمكنهم التغلب على الأحداث، ويرتدون قميص الساحر خيمينيز (لويس خيمينيز قائد الفريق ولاعب منتخب تشيلي) لهذا السبب حرصنا على توفير أفضل الظروف الممكنة لهم".

20 أغسطس 1920 تم تأسيس ناد هو الأول من نوعه لتمثيل المجتمع الفلسطيني المتنامي في سانتياجو، ليتم تأسيس نادي بالستينو الرياضي ليصبح أول ناد يتم تأسيسه من قِبل اللاجئين على مستوى العالم مع تحديد اسمه من الجذور الفلسطينية.

ألوان النادي تشمل ألوان علم فلسطين، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود ولن يكون غريبا إذا وجدت "الكوفية الفلسطينية" متواجدة في ملعب بلدية لا سيستيرنا.