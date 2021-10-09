وكيل محمود شبانة يكشف سبب تعثر انتقاله من الزمالك لـ الإسماعيلي

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 10:42

كتب : FilGoal

محمود شبانة

كشف أحمد كانو وكيل أعمال محمود شبانة مدافع الزمالك، أسباب تعثر انتقال اللاعب إلى نادي الإسماعيلي.

الزمالك ضم محمود شبانة هذا الصيف من أسوان، لكن النادي فشل في قيد اللاعب بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من القيد.

وقال كانو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مصير محمود شبانة مع الزمالك ظل معلقا حتى اليوم الأخير في القيد بسبب الأمل في حل المشكلة واستمرار اللاعب".

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وأضاف "علمنا بتأييد منع القيد قبل ساعات قليلة من غلق الباب، وحاولنا سريعا إيجاد عروض للاعب، لم يكن أمامنا سوى 7 ساعات فقط".

وكيل شبانة أتبع "انتقال محمود شبانة إلى الإسماعيلي فشل بسبب خلاف داخلي في الإسماعيلي حول نسبة تحمل راتب اللاعب بين الإدارة ويحيى الكومي رجل الأعمال".

وأوضح "جميع الأطراف توصلت إلى حل قبل ساعة واحدة من غلق باب القيد، لذلك لم تكن أمامنا فرصة لإتمام الصفقة رسميا".

كانو واصل "الصفقة قد تتم مجددا في شهر يناير في ظل تمسك اللاعب بالانضمام للإسماعيلي هذا الموسم".

وأتم "سأتحدث مع مسؤولي الزمالك حول إمكانية السماح للاعب بالتواجد مع الإسماعيلي خلال تلك الفترة، على أن تتم الصفقة في يناير، ووقتها لن يفوت اللاعب سوى 4 أو 5 مباريات فقط".

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

في الدوري الزمالك الإسماعيلي محمود شبانة
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