تقرير سعودي: النقاز إلى أهلي جدة

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك

يبدو بأن حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك، بات قريبا من الانتقال إلى فريق أهلي جدة السعودي.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن نادي أهلي جدة أتم الاتفاق مع النقاز ليلعب في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري بالفعل.

حمدي النقاز عاد إلى صفوف الزمالك خلال الصيف الجاري، لكن النادي الأبيض لم يستطع قيده في قائمته بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

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حازم فتوح وكيل أعمال حمدي النقاز صرح في وقت سابق بأن اللاعب ربما يخرج معارا خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

الزمالك يملك في قائمته حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي الأخر، بجانب حازم إمام أحد قادة الفريق بنفس المركز.

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