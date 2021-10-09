مدير منتخب ليبيا يكشف موقف الجماهير من مباراة مصر

كشف عبد الفتاح قنبيج مدير منتخب ليبيا عن موقف الجماهير من الحضور في مباراة مصر بتصفيات كأس العالم.

مصر فازت على ليبيا بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

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وقال قنبيج في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "مباراة الإياب ستكون بجماهير؟ لا أعتقد. أظن إن المباراة ستكون بحضور نفس الأعداد التي حضرت المباراة في مصر".

وأضاف "رأينا دخول بعض الجماهير وسنطالب بنفس الأعداد من أجل تساوي الفرص بين الفريقين".

مصر تواجه ليبيا يوم الإثنين المقبل في ملعب بنينا في بنغازي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تحل ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط.