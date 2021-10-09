مواعيد مباريات السبت 9 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة – يد الزمالك وسلة الأهلي.. وتصفيات كأس العالم

يوم جديد مليء بمباريات المنتخبات في أيام التوقف الدولي، وسيكون عامرا بتصفيات كأس العالم في قارتي أوروبا وإفريقيا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 9 أكتوبر 2021، والقنوات الناقلة لها.

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سوبر جلوب

ويختتم الزمالك مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة اليد عصر اليوم. الفريق الأبيض يواجه الوحدة السعودي الساعة الثالثة عصرا، في مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب برشلونة الذي يضم بين صفوفه علي زين النجم المصري، نهائي البطولة أمام ماجديبورج في السابعة والنصف مساء. مباراة منقولة أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

البطولة العربي للسلة

ويلعب فريق الأهلي لكرة السلة، نهائي البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي الساعة السابعة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

تصفيات كأس العالم – إفريقيا

في إفريقيا، يلعب السودان مع غينيا في الثالثة عصرا. المباراة منقولة عبر قناة SSC Sport 3.

وفي نفس التوقيت، تلعب إثيوبيا مع جنوب إفريقيا عبر قناة SSC Sport 7.

غانا ستلعب مع زيمبابوي في السادسة مساء عبر قناة SSC Sport 7 أيضا.

وفي التاسعة مساء، يلعب المغرب مع غينيا بيساو عبر قناة المغربية الرياضية، فيما يلتقي منتخب السنغال مع ناميبيا عبر قناة فيفا على يوتيوب.

تصفيات كأس العالم – أوروبا

في أوروبا ستكون أهم المباريات بين أندورا وإنجلترا الساعة التاسعة إلا ربع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، والبرتغال مع قطر الساعة التاسعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

الدرجة الثانية

وأخيرا، وقبل كل ذلك. تٌلعب اليوم مباريات الجولة الثانية لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصري.

قمة الجولة ستكون بين المنيا وأسوان، فيما يلعب الإعلاميين مع بني سويف، وكيما أسوان مع بترول أسيوط.

وتقام كل المباريات الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة النيل للرياضية.

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