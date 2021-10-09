كليمنتي: فخور بلاعبي فريقي.. كنا نعلم قوة مصر مقارنة بـ ليبيا

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 00:17

كتب : FilGoal

مؤتمر خافيير كليمنتي

تصفيات كأس العالم مصر ليبيا خافيير كليمنتي
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