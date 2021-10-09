رقم مستمر منذ 17 عاما.. مصر تُكمل 20 مباراة بلا خسارة على أرضها في تصفيات كأس العالم

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر وليبيا

واصل منتخب مصر سلسلة رائعة من عدم الخسارة على أرضها في تصفيات كأس العالم، ومستمرة منذ عام 2004.

مصر فازت على ليبيا بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ووصلت مصر إلى المباراة الـ20 على التوالي بلا خسارة على أرضها في تصفيات كأس العالم.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتفى برقم مصر الرائع في التصفيات من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

الرقم لا يتوقف عند كونه حفاظ على عدم الخسارة، لكن أيضا تشير الأرقام لانتصار مصر في 19 مباراة من أصل آخر 20 مباراة خاضتها على أرضها في تصفيات كأس العالم.

آخر خسارة لمصر على أرضها في تصفيات كأس العالم كان عام 2004 بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، أي قبل 17 عاما.

أما التعادل الوحيد، فكان أمام زامبيا في افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2010 بهدف لكل فريق. تعادل كان سببا رئيسيا في عدم التأهل لمونديال جنوب إفريقيا.

مصر في تلك الفترة لم تتأهل إلى كأس العالم سوى في 2018، فيما خسرت التأهل إلى كأس العالم 2014 بعد الخسارة أمام غانا في مجموع المباراتين 7-3، ولم تتأهل لمونديال 2010 بسبب الخسارة أمام الجزائر بهدف في المباراة الفاصلة التي أقيمت في السودان.

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