مؤتمر كيروش: مصر استحقت الفوز.. وهكذا عطلت خطورة ليبيا الهجومية بعد تأخرهم ضدنا

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة استحقوا الفوز على ليبيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في ملعب برج العرب.

وفاز منتخب مصر على ليبيا في ملعب برج العرب بهدف دون رد في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث كيروش في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "بدون أدنى شك استحققنا الثلاث نقاط، لعبنا كرة قدم جيدة وهذا ما كنت أتوقعه قبل المباراة".

وواصل "كان علينا إنهاء المباراة ولكن كل اللاعبين ظهروا جيدا وكان هناك تركيز لـ90 دقيقة يقاتلون على كل كرة، وأعتقد بسبب الأداء الجيد سببنا لهم بعض المشاكل، وبدون شك استحققنا الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وتابع كيروش "أوجه كلمة لمنتخب ليبيا لقد أظهروا لنا اليوم لماذا هم كانوا متصدري المجموعة، لديهم لاعبين جيدين ومدرب جيد كذلك، لذا كان علينا اللعب بتركيز كبير للسيطرة عليهم".

واستدرك "الآن نحن في الصدارة وسنقاتل للنهاية لنحافظ على الصدارة والتأهل للمرحلة التالية".

وأردف "المجموعة صعبة والمباراة لم تكن سهلة كان علينا الضغط لـ90 دقيقة، رد فعلنا في الهجوم والدفاع كان يتم بإيقاع جيد جدا، وهذه كانت طريقتنا لجعل منتخب ليبيا دائما أمام أعيننا والسيطرة على خطورتهم".

وتابع "لا أحب التحدث عن لاعبين لكن الهدف كان جيدا وجعلنا نفوز وهذا أهم شيء".

وعن لاعبي منتخب مصر قال المدرب البرتغالي: "كل اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم وأنا سعيد بهم".

وشدد "المباراة المقبلة بدأت الآن، علينا الاستشفاء بشكل جيد والحصول على راحة وأن نحضر أنفسنا للعب في أجواء مختلفة، ومتأكد أن ليبيا ستقاتل في ملعبها لتفكيرهم في كيفية استعادة الصدارة، ونحن أيضا نفكر في كيفية الحفاظ على مركزنا وستكون مباراة صعبة جدا مثل كل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا الإثنين المقبل في بني غازي في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وعن كيفية تعامله مع المخاطر الهجومية لليبيا بعد تأخرهم في النتيجة قال كيروش: "كنا متقدمين في النتيجة 1-0 وكان علينا الرقص على نفس نغمات الموسيقى في المباراة".

وأوضح " ليبيا كانوا متأخرين في النتيجة لذا قاموا بالمخاطرة وهذا طبيعي، عملنا تعين علينا كيفية أن نتعامل مع تلك المخاطر، وضعنا لاعبا في وسط الملعب، لكن نسيتم أننا حاولنا أن نلعب في الهجوم".

وأتم "طارق حامد عاد للخلف وعمرو السولية ومحمد النني تقدما للأمام وهذا جعل ليبيا تقف بشكل كامل وعطلنا لعبهم وكسرنا التواصل بين خط دفاعهم والوسط ولم يستطيعوا الخروج بالكرة".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بسبع نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه ليبيا.