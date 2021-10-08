8 أرقام تحققت من فوز مصر على ليبيا بهدف مرموش

هدف واحد كان كافيا لانتصار الفراعنة وتصدر المجموعة، لكنه كتب العديد من الأرقام التي تحققت بالفعل.

فازت مصر على ليبيا بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

FilGoal.com يستعرض لكم 8 أرقام تحققت من فوز مصر على ليبيا في تصفيات كأس العالم.













































































































































-المشاركة الدولية الأولى لـ عمر مرموش رفقة منتخب مصر الأول.

-عمر مرموش سجل هدفه الدولي الأول في مباراته الأولى، وكان آخر لاعب حقق ذلك هو محمد شريف وقت تسجيله أمام توجو في مباراته الدولية الأولى.

-الفوز الرسمي الأول لـ كارلوس كيروش. وهو ثاني مدرب يبدأ مسيرته الرسمية مع منتخب مصر بالفوز على ليبيا بعد حسن شحاتة عام 2005 في تصفيات كأس العالم 2006.

-المشاركة الرسمية الأولى لـ أكرم توفيق مع منتخب مصر. لاعب الأهلي شارك أمام ليبيريا في المباراة السابقة، لكن مباراته اليوم كانت الأولى على الصعيد الرسمي.

-محمد النني يصل إلى مباراته الدولية الـ80 مع منتخب مصر، ويسجل حضوره لأول مرة منذ 29 مارس 2021 وقت المشاركة والتسجيل أمام جُزر القُمر.

-محمد صلاح يصل إلى المباراة الـ70 دوليا، ويرتدي شارة قيادة المنتخب لأول مرة في مصر بعدما ارتداها أمام الجابون في الجابون.

-المباراة هي الأولى لـ أحمد فتحي رفقة منتخب مصر منذ 14 نوفمبر 2019 وقت المشاركة أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. الأسطورة المصرية وصل إلى المباراة الدولية رقم 133، كرابع أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب مصر تاريخيا.

-أحمد حسن "كوكا" سجل أولى مشاركاته الدولية منذ 17 نوفمبر 2020 وقت المشاركة أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.