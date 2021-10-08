تصفيات المونديال – بلجيكا على بعد خطوة دون أن تلعب.. مودريتش يهدر ركلة جزاء

تعادلت التشيك أمام ويلز بهدفين لكل طرف في ملعب سينوبو بالعاصمة براج، بالجولة السادسة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

ويلز تقدّمت بواسطة آرون رامسي في الدقيقة 36، لكن التشيك تعادلت بعد دقيقتين عن طريقي ياكوب بيشيك.

ومع بداية الشوط الثاني تقدّمت التشيك مستفيدة من هدف عكسي سجله داني وارد حارس ويلز في شباكه.

لكن دانييل جيمس جناح ليدز يونايتد أدرك التعادل لـ ويلز في الدقيقة 69.

لترفع التشيك رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وهو نفس رصيد ويلز صاحبة المركز الثالث.

وتتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 16 نقطة، وتقترب أكثر وأكثر من حسم التأهل الرسمي إلى المونديال خصوصا بعد هذا التعادل بين مطاردتيها.

وتتحلى ويلز بالأفضلية على التشيك، إذ خاضت 5 مباريات فقط، مقابل 6 مباريات خاضتها التشيك.

وغاب جاريث بيل قائد ونجم ويلز عن المباراة بسبب الإصابة.

وفي نفس المجموعة، حققت إستونيا فوزها الأول بانتصارها على ضيفتها بيلاروسيا بهدفين دون رد في ملعب ليليكولا.

وسجلت إستونيا هدفيها بواسطة إريك سورجا لاعب فينلو الهولندي، وسيرجي زينويف في الدقيقتين 58 و+93.

لترفع إستونيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيلاروسيا عند 3 نقاط في المركز الخامس –الأخير-.

وفي المجموعة الثامنة تواصلت المنافسة الشرسة، بفوز كرواتيا على مضيفتها قبرص بثلاثية نظيفة في ملعب أيك أرينا.

وسجلت كرواتيا أهدافها بواسطة إيفان بيريسيتش، ويوشكو جوارديول، وماركو ليفايا في الدقائق 45 و 80 و90.

وشهدت المباراة إهدار القائد لوكا مودريتش لركلة جزاء في الدقيقة 54 أثناء تقدم بلاده بهدف نظيف صنعه بنفسه لـ بيريسيتش.

الفوز رفع رصيد كرواتيا إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن روسيا. بينما تجمد رصيد قبرص عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة، فازت روسيا على ضيفتها سلوفاكيا بهدف وحيد في ملعب بارس أرينا.

وسجل ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان هدف اللقاء الوحيد في شباكه بالخطأ بالدقيقة 24.

لترفع روسيا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق 3 أهداف في فارق الأهداف خلف كرواتيا المتصدرة. بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 9 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، فازت سلوفينيا على مضيفتها مالطا برباعية دون رد في الملعب الوطني.

يوسيب إليتشيتش نجم أتالانتا سجل مرتين في الدقيقتين 27 و60.

فيما سجل أندراش شبورار، وبنيامين شيشكو في الدقيقتين 49 و67.

لترفع سلوفينيا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد مالطا عند 4 نقاط في المركز الخامس.

وبالتالي تودع مالطا وقبرص المنافسات بشكل رسمي وتفقدان أي أمل في التأهل للملحق.