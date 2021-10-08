البداية المثالية لـ كيروش بصاروخ ألماني.. مصر تهزم ليبيا بهدف مرموش

في المباراة الرسمية الأولى لـ مصر تحت قيادة كارلوس كيروش، كان الفوز الأول بهدف صاروخي لـ عمر مرموش في مباراته الدولية الأولى.

فاز منتخب مصر على ليبيا بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

سجل عمر مرموش هدف المباراة الوحيد من تصويبة صاروخية رائعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط، مرتقيين إلى صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

المباراة كانت هي الـ20 على التوالي لـ مصر على أرضها في تصفيات كأس العالم بلا خسارة. آخر خسارة لمصر على أرضها في تصفيات كأس العالم كانت من كوت ديفوار عام 2004 في تصفيات كأس العالم 2006.

في 20 مباراة، فازت مصر بـ 19 مباراة، وتعادلت في مباراة واحدة.

التشكيل

كارلوس كيروش بدأ بـ عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني كأساسي لأول مرة مع المنتخب الأول على الرواق الأيسر، فيما قاد مصطفى محمد الهجوم.

وحرس محمد الشناوي المرمى، فيما تواجد عمرو السولية بجانب محمد النني في وسط الملعب.

وصف المباراة

دقائق المباراة الأولى كانت خالية من الفرص الحقيقية. محمد صلاح مرر كرة في الدقيقة الخامسة إلى عبد الله السعيد، والذي استلمها لكن طالت منه إلى ركلة مرمى.

فرص مهدرة للفراعنة

وحاول عمر مرموش لأول مرة في الدقيقة العاشرة. سدد بقوة لكن فوق المرمى بمسافة كبيرة.

استمرت محاولات الفراعنة في الدقيقة الـ13 بعد طولية ساقطة من محمد النني، مهدها محمد صلاح برأسية إلى عبد الله السعيد، والذي سدد في الدفاع.

السعيد صنع الخطورة الأكبر في الدقيقة الـ15. توغل داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن الدفاع استبسل أمامه، لتعلو الكرة مرمى محمد نشنوش بقليل.

وكانت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ17 بعد عرضية من صلاح، مرت أمام السعيد ثم مصطفى محمد بغرابة، ليدخل مصطفى المرمى، وتبقى الكرة خارجه.

عكس هجمات مصر، حاولت ليبيا لأول مرة في الدقيقة الـ22 عن طريق عمر خوجة الذي توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية، أبعدها الدفاع إلى ركنية.

وصنع مرموش الخطورة مجددا في الدقيقة الـ36. انطلاقة جديدة داخل منطقة الجزاء، لكن عمر خوجة يتدخل أمامه ويمنعه من التصويب في اللحظة الأخيرة.

وبعد واتبل من التهديدات المصرية، كانت ليبيا الأقرب للتقدم في الدقيقة الـ40 بعد عرضية مرت فوق رأس أحمد فتوح ووصلت إلى محمد زعيبة الذي استلم الكرة وسدد، لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها بقدمه وبمساعدة القائم الأيمن للفراعنة.

مصر ضغطت مجددا، وأرسل فتوح عرضية في الدقيقة الـ41، قابلها مصطفى محمد برأسية ضعيفة في يد نشنوش.

ثم تحصل محمد صلاح على مخالفة في الدقيقة الـ44 من حدود منطقة الجزاء. سددها بنفسه، وتصدى لها نشنوش إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الفراعنة بدأوا الشوط الثاني بشكل مغاير، فكان لهم الهدف الأول المبكر.

عمر مرموش سجل الأول في الدقيقة الـ47. استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، واستدار وسدد صاروووخ في المرمى مسجلا الأول.

الهدف هو الأول لـ عمر مرموش بقميص منتخب مصر في مباراته الدولية الأولى.

أكرم توفيق أرسل عرضية في الدقيقة الـ50، لكن معصم صابو أنقذها قبل رأسية مصطفى محمد.

تبديلات

هنا تدخل خافيير كليمنتي وأجرى أولى التبديلات. شارك السنوسي الهادي، وفيصل بدري بدلا من محمد صولا وأحمد التربي.

كليمنتي يتدخل مجددا في الدقيقة الـ58 بدخول معاذ عيسى، وحمدو الهوني بدلا من عمر خوجة، ومحمد زعيبة.

وحاول مرموش مجددا في الدقيقة الـ61 بانطلاقة مهارية ثم تصويبة من حدود منطقة الجزاء، لكن ضعيفة في يد نشنوش.

ليبيا ردت في الدقيقة الـ64 بتصويبة من منتصر المسراطي، لكن بجانب المرمى.

ورد خافيير كليمنتي بأولى التبديلات في الدقيقة الـ68. شارك طارق حامد بدلا من عبد الله السعيد.

مصطفى محمد كان قريبا من إضافة الثاني في الدقيقة الـ70. عرضية رائعة من أحمد فتوح، قابلها برأسية ضعيفة في يد الحارس.

وهنا أجرت ليبيا آخر تبديلاتها في الدقيقة الـ72 بدخول محمد الترهوني بدلا من مؤيد اللافي.

ورد كيروش في الدقيقة الـ76 بدخول رمضان صبحي بدلا من عمر مرموش.

مصطفى محمد سدد في الدقيقة الـ90 كرة قوية، لكن نشنوش تصدى لها وأبعدها الدفاع سريعا.

هنا أجرى كيروش آخر تبديلاته. شارك أحمد حسن "كوكا"، وأحمد فتحي، وحمدي فتحي بدلا من أكرم توفيق، وعمرو السولية، ومصطفى محمد.

المباراة هي الأولى لـ أحمد فتحي رفقة منتخب مصر منذ 14 نوفمبر 2019 وقت المشاركة أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أما كوكا، فسجل أولى مشاركاته الدولية منذ 17 نوفمبر 2020 وقت المشاركة أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

الوقت الضائع مر بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط، مرتقيين إلى صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتلعب مصر مع ليبيا مجددا في بنغازي يوم الإثنين المقبل، والموافق يوم 11 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.