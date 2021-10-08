تصفيات المونديال – هولندا تنفرد بالصدارة وتستفيد من تعادل تركيا والنرويج

فاز منتخب هولندا على مضيفه منتخب لاتفيا بهدف وحيد في ملعب دواجافا، بالجولة السابعة من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وسجل دافي كلاسين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 من صناعة ممفيس ديباي.

الفوز رفع رصيد هولندا إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، بينما جمّد رصيد لاتفيا عند 5 نقاط في المركز الخامس.

وحافظت هولندا على سجلها المثالي أمام لاتفيا، إذا فازت عليها في 5 من أصل 5 مواجهات بينهما.

وسجلت هولندا هدفها رقم 14 تاريخيًا في شباك لاتفيا، ولم تستقبل أي هدف.

وسجل كلاسين هدفه الثالث في آخر 4 مباريات مع هولندا، والثامن عموما في مسيرته الدولية مع الطواحين.

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@ منشن صديقك الذي حاول تسجيل مثل هذا الهدف 🎯⚽️#تصفيات_كأس_العالم2022 pic.twitter.com/TBDAPTsGvf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2021

بينما ساهم ديباي في سابع هدف بآخر 3 مباريات مع هولندا، إذ سجل 5 مرات وصنع مرتين.

وحافظ جوستين بيلوف حارس مرمى هولندا على النقاط الثلاث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تصدٍ مذهل أمام تسديدة إيجور تاراسوفس.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادلت تركيا أمام ضيفتها النرويج بهدف لكل طرف في إسطنبول.

كريم أكتوركوجلو جناح جالاتاسراي تقدّم لـ تركيا بعد 6 دقائق فقط من صناعة جنكيز أوندر، ليسجل هدفه الدولي الأول.

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🇹🇷⚽️

🤚 أوندر يفعل كل شيء وأكتوركوغلو يسجل ✨#تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/XK15547Lgi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2021

لكن كريستيان ثورستفيدت أدرك التعادل للنرويج في الدقيقة 41.

لترفع النرويج رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع تركيا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وغاب إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند عن صفوف النرويج للإصابة.

وكانت المباراة هي الأولى للألماني شتيفان كونتس كمدير فني لـ تركيا بعد تعويض شينول جونيش الذي أقيل الشهر الماضي.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب مونتينجرو على مضيفه جبل طارق بثلاثية دون رد على ملعب فيكتوريا.

مونتينجرو افتتحت التسجيل بعد 7 دقائق بواسطة آدام ماروسيتش لاعب لاتسيو.

قبل أن يضيف المخضرم فاتوس بيتشيراي هدفين آخرين في الدقيقتين 44 و68.

ورفع بيتشيراي رصيد أهدافه الدولية إلى 14 في 81 مباراة خاضها مع مونتينجرو.

ورفعت مونتينجرو رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني المؤهل إلى المُلحَق.

بينما ظل رصيد جبل طارق سلبيا دون نقاط في ذيل المجموعة.