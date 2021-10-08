كرة سلة – بسيناريو مجنون وبعد التمديد.. الأهلي يتجاوز الاتحاد ويعبر لنهائي البطولة العربية

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة - البطولة العربية

تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة، بعد فوزه المثير على الاتحاد السكندري 78-73 في نصف نهائي المسابقة الذي أقيم على صالة برج العرب.

وشهدت المباراة التمديد لوقت إضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 68-68، قبل أن يحصد الأهلي بطاقة العبور.

ويلعب الأهلي غدا السبت في النهائي أمام الكويت الكويتي الذي تغلب بدوره على الزهراء التونسي 83-80.

إثارة كبيرة

الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي 16-12، قبل أن يتسع الفارق في الفترة الثانية إلى 35-26.

الأهلي واصل تفوقه ووصل بالفارق إلى 15 نقطة في بعض أوقات اللقاء، وأنهى الفترة الثالثة متقدما 54-42.

لكن الاتحاد السكندري قام بعودة مجنونة من الخلف ونجح في تعديل النتيجة في آخر الثواني لينتهي الوقت الأصلي 68-68.

وفي الوقت الإضافي البالغة مدته 5 دقائق أحكم الأهلي قبضته على اللقاء ونجح في الخروج فائزا بفارق 5 نقاط.

نهائي تاريخي مُنتظَر

ويخوض الأهلي المباراة النهائية للبطولة العربية لثالث مرة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ نسخة 2000.

ولعب الأهلي النهائي سابقا عامي 1999 و2000، وخسر أمام الحكمة اللبناني والجزيرة المصري على التوالي.

بينما تأهل الكويت الكويتي لأول نهائي في تاريخه، وهو أفضل إنجاز للأندية الكويتية منذ احتلال كاظمة المركز الثاني في نسخة 1990.

وعجز الاتحاد السكندري عن الحفاظ على لقبه الذي حصده في آخر نسختين عامي 2018 و2019.

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