تصفيات المونديال – الكاميرون تعبر موزمبيق بمشاركة ميكيسوني وصافرة مصرية

فاز منتخب الكاميرون على ضيفه الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.

وأدار المباراة تحكيميًا المصري محمد معروف، وأشهر بطاقة حمراء في وجه دانيلو لاعب موزمبيق بالدقيقة الأخيرة.

كما شارك لويس ميكيسوني لاعب الأهلي أساسيًا مع موزمبيق وتم استبداله في الدقيقة 75.

الكاميرون تقدّمت بواسطة إيريك ماكسيم شوبو موتينج لاعب بايرن ميونيخ في الدقيقة 28.

قبل أن يضيف شوبو موتينج الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 52.

ليهز شوبو موتينج الشباك بقميص منتخب الكاميرون لأول مرة منذ هدفه أمام جزر القُمر في مارس 2019.

كما سجل أول ثنائية له في مسيرته مع الأسود، ورفع رصيده إلى 15 هدفا في 57 مباراة دولية خاضها.

الهدف الثالث كان من نصيب كارل توكو إيكامبي لاعب ليون الذي سجله في الدقيقة 63.

قبل أن يسجل الشاب جيني كاتامو لاعب سبورتنج لشبونة هدف موزمبيق الوحيد في الدقيقة 80.

لترفع الكاميرون رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف كوت ديفوار المتصدرة بـ 7 نقاط.

بينما تجمد رصيد موزمبيق عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة، وتضاءلت حظوظها أكثر في العبور إلى المرحلة النهائية من التصفيات.