تشكيل منتخب مصر – الشناوي ومرموش أساسيان.. وطارق حامد بديل أمام ليبيا

يقود مصطفى محمد هجوم منتخب مصر، فيما يبدأ محمد الشناوي كأساسي في حراسة المرمى.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

تشكيل منتخب مصر شهد البدء بـ محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يبدأ عمر مرموش كجناح أيسر لأول مرة مع المنتخب الأول.

ويبدأ عمرو السولية بجانب محمد النني في وسط الملعب، فيما يتواجد طارق حامد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

الوسط: عمرو السولية – محمد النني.

أمامهما: محمد صلاح – عبد الله السعيد – عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة ليبيا فى الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/Idp5laOGnO — EFA.eg (@EFA) October 8, 2021

من جهة أخرى، يتواجد رمضان صبحي، وأحمد حسن "كوكا" على مقاعد البدلاء، رفقة أحمد فتحي، وطارق حامد.

وجاءت دكة بدلاء المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد بسام.

الدفاع: ياسر إبراهيم – باهر المحمدي – أحمد فتحي – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – رمضان صبحي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد حسن "كوكا".