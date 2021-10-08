تشكيل ليبيا – رباعي دفاعي.. مؤيد اللافي أساسي وحمدو الهوني على مقاعد البدلاء

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 19:36

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

يتواجد مؤيد اللافي في التشكيل الأساسي لمنتخب ليبيا الذي يستعد لملاقاة منتخب مصر اليوم الجمعة.

ويحل منتخب ليبيا ضيفا على مصر في ملعب برج العرب في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب ليبيا كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد نشنوش

في الدفاع: معتصم صبو- سند الورفلي- محمد المنير- عبد الله شريف

في الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي- عمر الخوجة

في الهجوم: محمد زعبية

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مراد الوحيشي ومحمد الطبال وعلي يوسف وحمدو الهوني وعلي سلامة وفيصل البدري والسنوسي الهادي والطاهر بن عماد ومعاذ عيسى.

وكان منتخب ليبيا أعلن تواجد أحمد التربي في الدفاع ولكن بعد دقائق أعلن تواجد عمر الخوجة في الوسط بدلا منه.

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