الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديا

تعادل الزمالك اليوم الجمعة وديا بهدف لمثله مع الاتحاد الليبي استعدادا للقاء توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الزمالك مع منافسه توسكر في كينيا يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وأقيمت المباراة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر الزمالك.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفى فتحي

الهجوم: عمر السعيد

افتتح الاتحاد الليبي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عن طريق ربيع شادي.

وفي الدقيقة 50 أدرك عمر السعيد التعادل للزمالك بعد تمريرة من مصطفى فتحي سددها مهاجم الفريق الأبيض من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك عدة تبديلا في الشوط الثاني بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي بدلا من عمر السعيد وروقا.

كما شارك حمدي علاء وسيد نيمار وسيف جعفر بدلا من إسلام جابر وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي.

ويسافر الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل، الأولى تضم وفد الطبيب والإداري يوم 10 أكتوبر.

فيما يسافر اللاعبون المتواجدين مع الفريق حاليا يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يلحق بهم اللاعبين الدوليين بعد 48 ساعة.

واللاعبون الدوليون هم أشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي مع المغرب وتونس على التوالي.

فيما يتواجد مع منتخب مصر كل من محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد.