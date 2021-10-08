الكرة الذهبية - صلاح وميسي ورونالدو على رأس قائمة المرشحين الأولية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2021.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للنسخة الثالثة على التوالي في القائمة الأولية للمرشحين.

كما يتواجد بشكل طبيعي واعتيادي: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الثنائي الأكثر تتويجا بالجائزة عبر التاريخ.

وعرف منتخب إيطاليا بطل أوروبا ترشيح 4 من أفراده، بينما ترشح 5 لاعبين من تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.

ومن بين المفاجآت كان ترشيح سيمون كاير قائد الدنمارك، وجيرارد مورينو هداف فياريال.

أما أبرز الغائبين فكانوا: ساديو ماني، وأنطوان جريزمان، وتيبو كورتوا، وفرينكي دي يونج، وآنخل دي ماريا، وفيديريكو كييزا، وكاي هافيرتز، وأنطونيو روديجير، وإدوارد ميندي، وبيرناردو سيلفا، وتوماس مولر، ومانويل نوير، وجوشوا كيميتش.

ويتم تحديد قائمة المرشحين بناءً على تصويت 180 صحفيًا حول العالم.

ومن المنتظر أن يُعلن عن الفائز والترتيب النهائي للاعبين يوم 29 نوفمبر المقبل.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)

النرويجي إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

الإنجليزي ميسون ماونت (تشيلسي)

الإنجليزي هاري كين (توتنام هوتسبير)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الإيطالي جيورجيو كيليني (يوفنتوس)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

البرازيلي نيمار جونيور (باريس سان جيرمان)

البرتغالي روبن دياش (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الدنماركي سيمون كاير (ميلان)

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)

البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأوروجوياني لويس سواريز (أتليتكو مدريد)