انتهت في البطولة العربية للسلة – الأهلي (78) (73) الاتحاد.. انتصار مثير
الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.
شاهد المباراة عبر البث المباشر
نهاية المباراة بفوز الأهلي 78-73 على الاتحاد السكندري
**بداية الوقت الإضافي
**نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 68-68 بين الأهلي والاتحاد
**نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 54-42 على الاتحاد السكندري
**نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 35-26 على الاتحاد السكندري
**نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 16-12 على الاتحاد السكندري
**بداية المباراة