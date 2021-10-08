انتهت في البطولة العربية للسلة – الأهلي (78) (73) الاتحاد.. انتصار مثير

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

الاتحاد ضد الأهلي - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 78-73 على الاتحاد السكندري

**بداية الوقت الإضافي

**نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 68-68 بين الأهلي والاتحاد

**نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 54-42 على الاتحاد السكندري

**نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 35-26 على الاتحاد السكندري

**نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 16-12 على الاتحاد السكندري

**بداية المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري البطولة العربية
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