غياب أليسون ولوريس وتير شتيجن.. مفاجآت في المرشحين لجائزة ياشين 2021

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

جائزة ياشين

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة من 10 أسماء للمرشحين لجائزة ليف ياشين كأفضل حارس في العالم عن عام 2021.

وشهدت القائمة تواجد الإيطالي جيانلويجي دوناروما بطل يورو 2020، بالإضافية إلى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بطل كوبا أمريكا.

كما يتواجد الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك وليستر سيتي، سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان بطل إيطاليا.

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فيما يغيب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ولا يظهر هوجو لوريس قائد فرنسا وتوتنام هوتسبير، أو مايك ميانيان حارس مرمى ميلان، والأمر نفسه ينطبق على أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا وأتليتك بلباو، أو جوردان بيكفورد حارس مرمى إنجلترا وإيفرتون.

قائمة المرشحين لجائزة ليف ياشين 2021:

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

البرازيلي إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي)

الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي)

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

السلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان)

جائزة ياشين
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