الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية ثاني الجولات
الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 18:57
كتب : FilGoal
انتهت الجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بانتصار زد على القناة بهدف دون رد.
الانتصار جعل زد يتصدر المجموعة مبكرا بست نقاط بفارق نقطتين عن ملاحقيه بلبيس والداخلية والسكة الحديد والمصرية للاتصالات.
بينما سقط وادي دجلة ضد السكة الحديد بثلاثة أهداف لهدفين.
فيما يعاني النصر والقناة بعدما لم يحصدا أي نقطا ليحتلا المركزين والأخير وقبل الأخير على التوالي.
فكيف جاءت نتائج المجموعة بأكملها؟
أما ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية فجاء كالتالي:
ترتيب الفرق في دوري الدرجة الثانية (مجموعة القاهرة) 📈 pic.twitter.com/3Naufdnm0J— FilGoal (@FilGoal) October 8, 2021