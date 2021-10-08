الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية ثاني الجولات

انتهت الجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بانتصار زد على القناة بهدف دون رد.

الانتصار جعل زد يتصدر المجموعة مبكرا بست نقاط بفارق نقطتين عن ملاحقيه بلبيس والداخلية والسكة الحديد والمصرية للاتصالات.

بينما سقط وادي دجلة ضد السكة الحديد بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما يعاني النصر والقناة بعدما لم يحصدا أي نقطا ليحتلا المركزين والأخير وقبل الأخير على التوالي.

فكيف جاءت نتائج المجموعة بأكملها؟

أما ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية فجاء كالتالي: