على رأسهم بيدري وساكا.. 10 مرشحين لجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة من 10 أسماء مرشحة لجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في 2021.

وعرفت القائمة ظهور عدة أسماء مميزة على رأسها بيدري نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، وبوكايو ساكا جناح أرسنال ومنتخب إنجلترا.

وعرفت القائمة 3 لاعبين إنجليز، وثنائي ألماني، ولاعب بلجيكي وآخر هولندي وبرتغالي وأمريكي.

وفاز كيليان مبابي بالنسخة الأولى من الجائزة في 2018، قبل أن يحصدها الهولندي ماتيس دي ليخت في 2019، فيما حُجبت الجائزة في 2020 بسبب وباء كورونا.

وتُمنَح الجائزة لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وتحمل اسم رايمون كوبا أسطورة كرة القدم الفرنسية وريال مدريد في الخمسينيات.

Here is the first part of the nominees for the 2021 Kopa Trophy! #TropheeKopa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka 🇪🇸 Pedri 🇧🇪 Jérémy Doku 🇳🇱 Ryan Gravenberch#ballondor pic.twitter.com/pghcJ0xOYF — France Football (@francefootball) October 8, 2021

قائمة المرشحين لجائزة كوبا 2021:

الإنجليزي ميسون جرينوود (مانشستر يونايتد)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الإسباني بيدري (برشلونة)

البلجيكي جيريمي دوكو (رين)

الهولندي ريان جرافنبيرتش (أياكس أمستردام)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

الألماني فلوريان فيرتس (ليفركوزن)

الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)

الأمريكي جيو رينا (بوروسيا دورتموند)

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)