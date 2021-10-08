على رأسهم بيدري وساكا.. 10 مرشحين لجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

جائزة كوبا

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة من 10 أسماء مرشحة لجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في 2021.

وعرفت القائمة ظهور عدة أسماء مميزة على رأسها بيدري نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، وبوكايو ساكا جناح أرسنال ومنتخب إنجلترا.

وعرفت القائمة 3 لاعبين إنجليز، وثنائي ألماني، ولاعب بلجيكي وآخر هولندي وبرتغالي وأمريكي.

وفاز كيليان مبابي بالنسخة الأولى من الجائزة في 2018، قبل أن يحصدها الهولندي ماتيس دي ليخت في 2019، فيما حُجبت الجائزة في 2020 بسبب وباء كورونا.

وتُمنَح الجائزة لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وتحمل اسم رايمون كوبا أسطورة كرة القدم الفرنسية وريال مدريد في الخمسينيات.

قائمة المرشحين لجائزة كوبا 2021:

الإنجليزي ميسون جرينوود (مانشستر يونايتد)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الإسباني بيدري (برشلونة)

البلجيكي جيريمي دوكو (رين)

الهولندي ريان جرافنبيرتش (أياكس أمستردام)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

الألماني فلوريان فيرتس (ليفركوزن)

الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)

الأمريكي جيو رينا (بوروسيا دورتموند)

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جائزة كوبا
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