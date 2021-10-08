فائزة جديدة مُنتظرة.. لاعبات برشلونة وتشيلسي يسيطرن على صراع الكرة الذهبية

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية للسيدات

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة من 20 لاعبة مرشحات لنيل جائزة الكرة الذهبية للسيدات 2021.

وشهدت القائمة سيطرة من برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، إذ رُشحَت 5 لاعبات من كل فريق.

كما يتواجد باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة لاعبات في قائمة المرشحات.

وتواجدت 3 لاعبات كنديات بعد إنجاز منتخب كندا بالفوز بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية قبل عدة أسابيع.

وستشهد الجائزة هذا العام فائزة جديدة بشكل رسمي، إذ لم تترشح الأمريكية المخضرمة ميجان رابينو الفائزة بنسخة 2019.

كما غابت النرويجية أدا هيجربيرج الفائزة بالنسخة الأولى في 2018 عن الترشيحات بسبب إصابتها وغيابها الطويل عن الملاعب.

وتعود الجائزة لتظهر مجددا بعد أن تم حجبها العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا وتوقف نشاط كرة القدم لفترات طويلة في أماكن عديدة من العالم.

قائمة المرشحات للكرة الذهبية 2021:

الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة)

السويدية ماجدالينا إريكسون (تشيلسي)

الفرنسية ماري أنتوانيت كاتوتو (باريس سان جيرمان)

الأسترالية سام كير (تشيلسي)

السويدية ستينا بلاكستينيوس (دامالسفينسكان السويدي)

الفرنسية ويندي رينار (أوليمبيك ليون)

الأمريكية سامانثا ميويس (جامعة نورث كارولاينا الأمريكي)

الدنماركية بيرنيلي هاردر (تشيلسي)

الهولندية فيفياني ميديما (أرسنال)

الإسبانية ساندرا بانيوس (برشلونة)

الهولندية ليكي مارتينس (برشلونة)

الكندية جيسي فليمينج (تشيلسي)

الإسبانية إيريني باريديس (برشلونة)

الكندية آشلي لاورانس (باريس سان جيرمان)

الكندية كريستين سينكلير (بورتلاند ثورنز الأمريكي)

الإنجليزية إلين وايت (مانشستر سيتي)

التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان)

الإسبانية جيني هيرموسو (برشلونة)

الإنجليزية فران كيربي (تشيلسي)

الفرنسية كاديدياتو دياني (باريس سان جيرمان)

الكرة الذهبية
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