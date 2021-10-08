تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تسحق مالاوي بثلاثية وتعزز صدارتها

عزز منتخب كوت ديفوار صدارته للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز خارج قواعده على مالاوي بنتيجة 3-0.

سجل هدفا الأفيال: ماكس جرادل وإبراهيما سنجاري وجيرمي بوجا.

المباراة أقيمت على ملعب أورلاندو في جنوب إفريقيا بمدينة جوهانسبرج، فيما لم تتحدد بعد مباراة الإياب.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة من 3 مباريات بفارق 4 نقاط عن الكاميرون التي تستعد لملاقاة موزمبيق.

الأفيال تقدموا في الدقيقة 35 عن طريق المخضرم ماكس جرادل من صناعة سيرج أورييه.

وفي الشوط الثاني شارك كل من جيريمي بوجا وجيرفينيو في الدقيقة 72.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء سجل إبراهيما سنجاري لاعب الوسط هدف الأفيال الثاني من صناعة جيرفينيو.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل بوجا الهدف الثالث.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مجددا يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة.