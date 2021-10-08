في الدرجة الثانية - زد يتصدر مجموعة القاهرة.. ودجلة يسقط في السكة الحديد

حقق زد انتصاره الثاني تواليا في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري بإسقاط ضيفه القناة بهدف حسين البدري.

ورفع زد رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة، وتليه 4 أندية رصيدها أربع نقاط.

وفي ملعب السكة الحديد حقق المضيف انتصاره الأول في البطولة بالفوز على ضيفه وادي دجلة بنتيجة 3-2.

وسجل محمد ريعو ومحمد العربي وسايكو كوني لفريق السكة الحديد بينما أحرز أحمد رضا ومحمد جمال لدجلة.

ليصبح السكة الحديد ثالثا في الترتيب ورصيده 4 نقاط بينما دجلة السادس ورصيده 3 نقاط.

وملعب الجيش فاز المصرية للاتصالات على مضيفه بورتو السويس بنتيجة 2-1 ليحقق فوزه الأول ويرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الرابع.

بينما توقف رصيد بورتو السويس عند 3 نقاط ويحتل المركز التاسع.

وتقدم الاتصالات بهدف عكسي قبل أن يضيف محمد بهاء الهدف الثاني للفريق، بينما أحرز لبورتو اللاعب محمود صالح.

وفاز المريخ على ضيفه الداخلية بهدف بينما سقط الإنتاج الحربي في ملعبه بنتيجة 3-1 أمام بلبيس الذي أحرز له محمد الأمير وأحمد كهربا وإسلام رجب.

وتفوق بتروجت على بور فؤاد بهدفين دون رد سجلهما خالد عبد الرازق وسامح إبراهيم وتعادل بنها بدون أهداف أمام ضيفه منتخب السويس.

وخسر النصر في ملعبه بهدف أحمد علي لاعب الترسانة.