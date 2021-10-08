مونتيلا: بالوتيلي يريد العودة لمنتخب إيطاليا

كشف فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لفريق أضنة ديمر سبور التركي أن الإيطالي ماريو بالوتيلي يعمل من أجل العودة لارتداء قميص منتخب إيطاليا مجددا.

ماريو بالوتيلي النادي : أضنة سبور أضنة ديمرسبور

وانضم بالوتيلي لصفوف الفريق التركي بداية الموسم بعقد يمتد لموسمين، إذ وُصفت الصفقة بـ "من أجل كأس العالم 2022".

وقال مونتيلا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "بالوتيلي يبحث عن أفضل أداء ويتحفز بهدف كبير وهو العودة إلى المنتخب الإيطالي، وسأفعل كل شيء لمساعدته".

وأضاف "منذ جئت نتحدث كثيرا، يتدرب ويؤدي بشكل جيد، لديه رغبة كبيرة، ليس لائقا بنسبة 100% لكنه يريد أن يكون خيارا للمنتخب قريبا".

وخاض بالوتيلي (31 عاما) مباراته الدولية الأولى في 2010 وسجل 14 هدفا في 36 مباراة بقميص الأتزوري.

وتعد مباراة إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية 2018 هي آخر مباراة دولية خاضها بالوتيلي.

وتحت قيادة روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا خاض بالوتيلي 3 مباريات وسجل هدفا جاء في شباك منتخب السعودية وديا.

بالوتيلي منذ انضمامه للفريق التركي سجل 4 وصنع 2 في 8 مباريات.

ويحتل أضنة ديمر سبور العائد للدوري التركي المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

ولعب بالوتيلي لأندية، لومزينيه وإنتر ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس ومارسيليا وبريشيا ومونزا.