الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لـ الترهوني

أوضح عماد سليمان المشرف على الكرة في الإسماعيلي أن ناديه يحاول استخراج بطاقة مؤقتة ليستطيع قيد اللاعب محمد الترهوني.

محمد الترهوني النادي : الأهلي الطرابلسي الإسماعيلي

وقال سليمان لـFilGoal.com:"نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لأن اللاعب يعتبر على ذمة سموحة".

وواصل "عقده مع سموحة يمتد إلى يونيو المقبل، لكن النادي لم يقيده وبالتالي يحق له الانتقال لفريق آخر".

وأتم "لابد أن يطلب سموحة البطاقة الدولية للاعب ليتسنى للاتحاد المصري لكرة القدم قيده في قائمتنا".

ويأتي ذلك بعدما أعلن الحساب الرسمي للإسماعيلي عن التعاقد مع اللاعب الليبي محمد الترهوني.

ولعب الترهوني للاتحاد والأهلي المنتميين لطرابلس الليبية قبل أن ينتقل لسموحة في يوليو 2019.

ومنذ أشهر أعاره سموحة للأهلي لنهاية الموسم الجاري.

ومثل الترهوني منتخب ليبيا في 6 مباريات ويستعد للانضمام لمعسكر بلده قبل مواجهة مصر في 8 و11 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك الترهوني في 30 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.