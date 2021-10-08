الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لـ الترهوني

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 16:39

كتب : ياسر الشريف

محمد الترهوني

أوضح عماد سليمان المشرف على الكرة في الإسماعيلي أن ناديه يحاول استخراج بطاقة مؤقتة ليستطيع قيد اللاعب محمد الترهوني.

محمد الترهوني

النادي : الأهلي الطرابلسي

الإسماعيلي

وقال سليمان لـFilGoal.com:"نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لأن اللاعب يعتبر على ذمة سموحة".

وواصل "عقده مع سموحة يمتد إلى يونيو المقبل، لكن النادي لم يقيده وبالتالي يحق له الانتقال لفريق آخر".

أخبار متعلقة
صن: النني يفكر في الرحيل رغم تمسك أرتيتا به قائمة فاركو – خماسي محترف يقودون 36 لاعبا في الظهور الأول بـ الدوري الممتاز قائمة بيراميدز - 6 حراس وعبد الله السعيد ورمضان صبحي على رأس 33 لاعبا فاركو يعلن إصابة هاني السيد بخلع في الكتف

وأتم "لابد أن يطلب سموحة البطاقة الدولية للاعب ليتسنى للاتحاد المصري لكرة القدم قيده في قائمتنا".

ويأتي ذلك بعدما أعلن الحساب الرسمي للإسماعيلي عن التعاقد مع اللاعب الليبي محمد الترهوني.

ولعب الترهوني للاتحاد والأهلي المنتميين لطرابلس الليبية قبل أن ينتقل لسموحة في يوليو 2019.

ومنذ أشهر أعاره سموحة للأهلي لنهاية الموسم الجاري.

ومثل الترهوني منتخب ليبيا في 6 مباريات ويستعد للانضمام لمعسكر بلده قبل مواجهة مصر في 8 و11 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك الترهوني في 30 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

محمد الترهوني الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تسحق مالاوي بثلاثية وتعزز صدارتها 16 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الدرجة الثانية - زد يتصدر مجموعة القاهرة.. ودجلة يسقط في السكة الحديد 23 دقيقة | مصر
مونتيلا: بالوتيلي يريد العودة لمنتخب إيطاليا 34 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لـ الترهوني 41 دقيقة | مصر
صن: النني يفكر في الرحيل رغم تمسك أرتيتا به 53 دقيقة | ميركاتو
قائمة فاركو – خماسي محترف يقودون 36 لاعبا في الظهور الأول بـ الدوري الممتاز 56 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - 6 حراس وعبد الله السعيد ورمضان صبحي على رأس 33 لاعبا ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يعلن إصابة هاني السيد بخلع في الكتف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي