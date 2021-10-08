صن: النني يفكر في الرحيل رغم تمسك أرتيتا به

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 16:26

كتب : FilGoal

محمد النني منتخب مصر

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن محمد النني لاعب أرسنال يفكر في الرحيل عن ناديه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وأشارت إلى أن لاعب وسط مصر يدرس ذلك بعد خروجه من التشكيل الأساسي للمدفعجية منذ انضمام ألبرت سامبي لوكونجا للفريق مطلع الموسم الجاري.

وينتهي عقد النني (29 عاما) مع أرسنال في يونيو المقبل.

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وكتبت صن أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال متمسك باستمرار النني، خاصة بعد إصابة جرانيت تشاكا قائد الفريق والذي سيمتد غيابه حتى فبراير المقبل.

ولم يتفق النني مع أرسنال على تمديد عقده، مما يجعل النادي يفكر في الاستغناء عنه في يناير المقبل خشية فقدانه مجانا الصيف المقبل.

ويقضي النني موسمه السادس مع أرسنال الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بازل السويسري.

ولعب النني لبشيكتاش التركي معارا من أرسنال في موسم 2019-2020.

ومثل النني فريق أرسنال في 132 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

ويستعد النني للمشاركة مع مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويستضيف الفراعنة فريق ليبيا اليوم الجمعة ثم يخوضون مباراة الإياب يوم الإثنين في بنغازي.

محمد النني أرسنال
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