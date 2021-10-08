قائمة فاركو – خماسي محترف يقودون 36 لاعبا في الظهور الأول بـ الدوري الممتاز

كشف نادي فاركو قائمته المشاركة في المسابقات المحلية لموسم 2021-2022 والتي ضمت 36 لاعبا.

وتأهل فاركو لأول مرة في تاريخه للدوري المصري تحت قيادة مجدي عبد العاطي.

وأبرم الوافد الجديد 22 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الذي يبدأ يوم 25 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود السيد - محمد سعيد شيكا - صبري جاد (تحت السن)

خط الدفاع :رامي صبري – عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز مودي - أحمد عوض - التونسي عزمي غومة – عبد الناصر دي ماريا - جابر كامل - علاء سلامة - أحمد محمود (تحت السن) - ياسين مرعي (تحت السن)

خط الوسط: محمود حمادة - محمود عماد - بلال جمال - أحمد الصغيري - مصطفى حمادة – النيجيري كينجسلي سوكاري - أحمد سعيد - هشام فتح الله - أحمد البحراوي - حسن طارق - هاني السيد - أحمد مجاهد - وليد علي (تحت السن)

خط الهجوم: الجزائري رزقي حمرون - محمد فؤاد - إسلام جمال – النيجيري إريك أيوك – السوداني سيف تيري - عمرو جمال - علي بهيج - أحمد شريف (تحت السن) - زياد طلبة (تحت السن)

وتأهل فاركو للدوري الممتاز بعد حقق 63 نقطة في مجموعة بحري بالتساوي مع حرس الحدود إلا أن فارق الأهداف أهل فاركو للممتاز.