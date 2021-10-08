قائمة فاركو – خماسي محترف يقودون 36 لاعبا في الظهور الأول بـ الدوري الممتاز

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 16:23

كتب : هاني العوضي

فاركو

كشف نادي فاركو قائمته المشاركة في المسابقات المحلية لموسم 2021-2022 والتي ضمت 36 لاعبا.

وتأهل فاركو لأول مرة في تاريخه للدوري المصري تحت قيادة مجدي عبد العاطي.

وأبرم الوافد الجديد 22 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الذي يبدأ يوم 25 أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة
فاركو يعلن إصابة هاني السيد بخلع في الكتف آخر صفقات البرتقالي.. فاركو يضم جناح الكاميرون الدولي الصفقة 21.. فاركو يضم أحمد شريف من دجلة فاركو يعلن موافقة سموحة على ضم إسلام جمال

وجاءت قائمة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود السيد - محمد سعيد شيكا - صبري جاد (تحت السن)

خط الدفاع :رامي صبري – عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز مودي - أحمد عوض - التونسي عزمي غومة – عبد الناصر دي ماريا - جابر كامل - علاء سلامة - أحمد محمود (تحت السن) - ياسين مرعي (تحت السن)

خط الوسط: محمود حمادة - محمود عماد - بلال جمال - أحمد الصغيري - مصطفى حمادة – النيجيري كينجسلي سوكاري - أحمد سعيد - هشام فتح الله - أحمد البحراوي - حسن طارق - هاني السيد - أحمد مجاهد - وليد علي (تحت السن)

خط الهجوم: الجزائري رزقي حمرون - محمد فؤاد - إسلام جمال – النيجيري إريك أيوك – السوداني سيف تيري - عمرو جمال - علي بهيج - أحمد شريف (تحت السن) - زياد طلبة (تحت السن)

وتأهل فاركو للدوري الممتاز بعد حقق 63 نقطة في مجموعة بحري بالتساوي مع حرس الحدود إلا أن فارق الأهداف أهل فاركو للممتاز.

قائمة فاركو فاركو الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تسحق مالاوي بثلاثية وتعزز صدارتها 16 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الدرجة الثانية - زد يتصدر مجموعة القاهرة.. ودجلة يسقط في السكة الحديد 23 دقيقة | مصر
مونتيلا: بالوتيلي يريد العودة لمنتخب إيطاليا 34 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لـ الترهوني 41 دقيقة | مصر
صن: النني يفكر في الرحيل رغم تمسك أرتيتا به 53 دقيقة | ميركاتو
قائمة فاركو – خماسي محترف يقودون 36 لاعبا في الظهور الأول بـ الدوري الممتاز 56 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - 6 حراس وعبد الله السعيد ورمضان صبحي على رأس 33 لاعبا ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يعلن إصابة هاني السيد بخلع في الكتف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي