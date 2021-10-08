فاركو يعلن إصابة هاني السيد بخلع في الكتف

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

هاني السيد - فاركو

تعرض هاني السيد لاعب وسط فاركو لإصابة بخلع في الكتف الأيمن.

فاركو التقى الإسماعيلي وديا في مباراة انتهت بالتعادل السلبي ضمن استعدادات الفريقين لبدء الدوري الموسم الجديد.

وأوضح مجدي وهبي طبيب نادي فاركو أن الإصابة خلع بالكتف وتم رد الكتف.

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وسيخضع اللاعب لبعض الأشعة لتحديد مدة الغياب عن الملاعب.

واستعد الفريق الصاعد حديثا ولأول مرة إلى الدوري الممتاز بتدعيم صفوفه بـ 22 صفقة وهي:

الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبد الله بكري، ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز، وأحمد مودي من مصر للمقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد الصغيري لاعب أسوان، وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي، ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي، ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك معارا، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، والسوداني سيف تيري، والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال، وأحمد شريف مهاجم وادى دجلة، وإريك أيوك الجناح الكاميروني.

كل ذلك بجانب التعاقد مع أربعة لاعبين شباب، هم ثنائي الزمالك ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب، وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

فاركو هاني السيد - فاركو
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