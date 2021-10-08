تشكيل الزمالك - عمر السعيد ومصطفى فتحي وعواد يواجهون الاتحاد الليبي

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة ضيفه الاتحاد الليبي عصر الجمعة في لقاء ودي يستعد به الأول للقاء مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء الذي ينطلق الساعة 4 عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة:

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

الوسط : محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفى فتحي

الهجوم: عمر السعيد

بينما جاء تشكيل الاتحاد الليبي:

حراسة المرمى : محمد الفرجاني

خط الدفاع : طلال فرحات - ناجي دراء - عبد العزيز نصر -المهدي الهوني

خط الوسط : عادي العيادي - ربيع شادي - عبد العاطي العباسي- علي محمد مادي - عمر بلحاج

خط الهجوم :جهاد شلدون

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد الليبي آخر لقاء تجريبي قبل مواجهة توسكر في 16 أكتوبر الجاري.

ويخوض الزمالك المباراة دون لاعبيه الدوليين المنضمين لمنتخب مصر، إضافة للأجانب أشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وفي 23 أكتوبر سيستضيف الزمالك لقاء الإياب ضد توسكر.