كالتشيو ميركاتو: التقارير المالية تكشف تجديد لاتسيو لـ أتشيربي وإيموبيلي

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - الدوري الإيطالي

أظهرت التقارير المالية لـ نادي لاتسيو، تجديد فريق العاصمة الإيطالي لعقدي نجميه تشيرو إيموبيلي وفرانشيسكو أتشيربي.

وربط تجديد التعاقد لاعبا الفريق بعقود طويلة الأمد، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي الإيطالي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن إيموبيلي جدد تعاقده حتى صيف 2026، بينما مدد أتشيربي عقده حتى 2025.

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وأضاف التقرير أن الثنائي جدد قبل نهاية الموسم الماضي، وأن إيموبيلي سيتقاضى 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، فيما يتحصل أتشيربي على مليوني يورو سنويا.

إيموبيلي منذ انضمامه من تورينو إلى لاتسيو في صيف 2016 سجل 156 هدفا في جميع المسابقات، وسيربطه العقد الجديد حتى عمر 36 عاما.

إيموبيلي حصد جائزة الحذاء الذهبي في الموسم قبل الماضي بعدما أنهى هدافا برصيد 36 هدفا في الدوري الإيطالي.

بينما أتشيربي الذي جدد حتى سن 37 عاما خاض من قبل 146 مباراة مع النسور.

الثنائي ساهم في تحقيق لاتسيو للقب كأس إيطاليا 2018-19 وكأس السوبر الإيطالي 2019 على حساب يوفنتوس.

فرانشيسكو أتشيربي تشيرو إيموبيلي لاتسيو الدوري الإيطالي في إيطاليا
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