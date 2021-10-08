على غرار ريال مدريد.. برشلونة قد يبدأ إعادة بناء كامب نو في 2022

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

كامب نو

أوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة أن ناديه قد يبدأ إعادة بناء ملعبه كامب نو في 2022.

مما سيجبر برشلونة على لعب مبارياته على استاد آخر لحين الانتهاء من تطوير الملعب.

وقد تصل عملية إعادة بناء الملعب، الذي يسع حاليا 99 ألف متفرج، إلى 4 سنوات.

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ويخطط برشلونة لزيادة مقاعد الملعب لتصبح 110 ألف مقعد.

ولذلك، طلب النادي قرضا بنكيا قدره 1.27 مليار جنيه إسترليني، ولابد أن يوافق أعضاؤه لبدء عملية التطوير.

وقال لابورتا إن برشلونة قد يخوض مبارياته مؤقتا في ملعب يوان كرويف، المخصص حاليا لفريق السيدات في النادي.

واستاد لويس كومبانيس الأولمبي يبقى خيارا متاحا لبرشلونة.

وكان ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة في إسبانيا، بدأ عملية تجديد ملعبه سانتياجو برنابيو في 2020.

وظل فريق ميرينجي يلعب مبارياته في استاد ألفريدو دي ستيفانو لأكثر من موسم كامل.

قبل أن يعود للعب في معقله سانتياجو برنابيو.

برشلونة
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