سبورت: أجويرو رفض عرضين من يوفنتوس

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

كون أجويرو

رفض سيرخيو أجويرو الانضمام إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مرتين، من أجل الانتقال إلى برشلونة.

أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن أجويرو رفض عرضين من يوفنتوس قبل التوقيع لـ برشلونة.

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وأضاف التقرير أن يوفنتوس تقدم بـ "عرض مهم" للمهاجم الأرجنتيني الذي رفض من أجل اللعب بجوار زميله ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.

لكن ميسي رحل إلى باريس سان جيرمان عقب فشل تجديد تعاقده مع البلاوجرانا.

وأردف التقرير أن الأرجنتيني لم يُغير تفكيره في الانتقال من إسبانيا، ويفكر في التعافي من الإصابة لبدء مشواره مع الفريق.

وكان يوفنتوس قد باع كريستيانو رونالدو الصيف الجاري وعوضه بضم مويس كين من إيفرتون في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

سيرخيو أجويرو برشلونة يوفنتوس
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