عادل رامي: ميسي لم يعد مثل السابق.. مواجهته أسهل الآن

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

يرى عادل رامي لاعب تروا الفرنسي ومدافع فالنسيا السابق أن مواجهة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان باتت أسهل الآن مما كان عليه قبل 10 أعوام.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

وواجه رامي (35 عاما) ميسي عدة مرات في الدوري الإسباني حين لعب لفالنسيا وإشبيلية وكان الأخير أيقونة لبرشلونة.

وقال رامي عبر موقع الدوري الفرنسي:"لم أفز عليه أبدا، لكن تعادلت عدة مرات".

أخبار متعلقة
هدف تاونسند ضد بيرنلي الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر حسين حجازي - أبو الكرة المصرية الذي كتب الإنجليز فيه الشعر.. وإشادة خاصة من ملك إسبانيا وائل جمعة يعلن ترتيبات سفر منتخب مصر إلى ليبيا أرتيتا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي لأول مرة

وواصل "كان قويا جدا، في ذلك الوقت كنت دائما أجده خلفي".

واستمر "كان يتسلل خلف الدفاع ثم يعود ليقف على خط التسلل قبل أن ينطلق مرة أخرى. أصبح يمرر أكثر الآن، لذا مواجهته أسهل بالنسبة للمدافعين لأن باستطاعتهم انتظار ما سيفعل".

وأتم "لا أعتقد أنه قادر على التمويه بسرعة مثلما كان يفعل".

ويخوض ميسي (34 عاما) موسمه الأول مع باريس الذي انضم له بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

بينما رامي، بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا، يلعب موسمه الأول مع تروا.

ولم يلعب رامي أي مباراة بعد مع تروا، الذي خسر أمام باريس 2-1 في الجولة الأولى من الموسم الحالي للدوري الفرنسي.

ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تسحق مالاوي بثلاثية وتعزز صدارتها 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الدرجة الثانية - زد يتصدر مجموعة القاهرة.. ودجلة يسقط في السكة الحديد 9 دقيقة | مصر
مونتيلا: بالوتيلي يريد العودة لمنتخب إيطاليا 20 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول استخراج بطاقة مؤقتة لـ الترهوني 27 دقيقة | مصر
صن: النني يفكر في الرحيل رغم تمسك أرتيتا به 40 دقيقة | ميركاتو
قائمة فاركو – خماسي محترف يقودون 36 لاعبا في الظهور الأول بـ الدوري الممتاز 43 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - 6 حراس وعبد الله السعيد ورمضان صبحي على رأس 33 لاعبا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يعلن إصابة هاني السيد بخلع في الكتف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي