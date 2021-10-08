عادل رامي: ميسي لم يعد مثل السابق.. مواجهته أسهل الآن

يرى عادل رامي لاعب تروا الفرنسي ومدافع فالنسيا السابق أن مواجهة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان باتت أسهل الآن مما كان عليه قبل 10 أعوام.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وواجه رامي (35 عاما) ميسي عدة مرات في الدوري الإسباني حين لعب لفالنسيا وإشبيلية وكان الأخير أيقونة لبرشلونة.

وقال رامي عبر موقع الدوري الفرنسي:"لم أفز عليه أبدا، لكن تعادلت عدة مرات".

وواصل "كان قويا جدا، في ذلك الوقت كنت دائما أجده خلفي".

واستمر "كان يتسلل خلف الدفاع ثم يعود ليقف على خط التسلل قبل أن ينطلق مرة أخرى. أصبح يمرر أكثر الآن، لذا مواجهته أسهل بالنسبة للمدافعين لأن باستطاعتهم انتظار ما سيفعل".

وأتم "لا أعتقد أنه قادر على التمويه بسرعة مثلما كان يفعل".

ويخوض ميسي (34 عاما) موسمه الأول مع باريس الذي انضم له بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

بينما رامي، بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا، يلعب موسمه الأول مع تروا.

ولم يلعب رامي أي مباراة بعد مع تروا، الذي خسر أمام باريس 2-1 في الجولة الأولى من الموسم الحالي للدوري الفرنسي.