وائل جمعة يعلن ترتيبات سفر منتخب مصر إلى ليبيا

أعلن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن إنهاء ترتيبات السفر إلى ليبيا لمواجهة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا اليوم في الجولة الثالثة في تمام التاسعة مساءً على ملعب برج العرب.

ويلتقي المنتخبان مجددا يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة على ملعب شهداء بينينا.

وحسبما أعلن وائل جمعة تغادر بعثة المنتخب الوطني غدا السبت برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري إلى مدينة بنغازي الليبية.

وقال مدير المنتخب: "كل الموافقات اللازمة تم الحصول عليها، تبدأ رحلة البعثة في الخامسة من مساء غد السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة قبل السابعة مساء، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الاقامة، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء الأحد المقبل".

أضاف "تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة فجر الثلاثاء المقبل".

ويتصدر المنتخب الليبي الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين بينما تأتي مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط، ثم الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وتتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.