ملف - كل تصريحات كارتيرون.. عن جنش وشيكابالا وساسي ونهائي 2018 مع الأهلي

حوار طويل أجراه المدرب المتوج بالدوري المصري الممتاز، فتح صدره للمشاهدين وباح بكل شيء يخص الزمالك وكذلك فترته مع الأهلي.

باتريس كارتيرون تحدث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" ودوره القيادي في الزمالك، أبدى رأيه في رحيل فرجاني ساسي، واسترجع الأوقات الصعبة التي عاشها مع القلعة الحمراء في تونس قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

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رحيل ساسي ومصطفى محمد وموقف بنشرقي

وصول سيف الدين الجزيري سمح لي بتصحيح بعض المشاكل وأعتقد أننا نمتلك بعض اللاعبين الموهوبين إلى جانب مصطفى، وإمام عاشور في الوسط لاعب جيد وموهبة شابة وأعتقد أنه يستطيع أن يحل مكان ساسي.

لن يرحل بنشرقي قبل نهاية الموسم الحالي بعد ذلك يوجد محادثات لتجديد تعاقده وسنرى ماذا يحدث بعد ذلك، الأهم بقائه حتى نهاية الموسم الجاري معي.

كنت متأكدا من رحيل ساسي لأن المحادثات بدأت في وقت متأخر جدا، فيما يخص بنشرقي بدأ الرئيس المفاوضات معه مبكرا وأعتقد أن الموقفين مختلفين، بنشرقي يحب الزمالك وفريقه وصعب أن نقول الآن إن كان سيرحل أم لا.

رحيل أسامة نبيه

لم يطلب أحد منه المغادرة هو من طلب في المرة الأولى والثانية قبل رحيله، وتحدثت معه هل أنت متأكد مما تفعله ومن قرارك؟

ليس لدي أي أنباء عن عودته، يوجد جلسات مع أحد المدربين الشباب نحن محظوظين بوجود رئيس نادي يتناقش معي في كل الأمور ونحن نفكر حاليا في الأفضل للفريق لن نجلب شخصا لإرضاء الجماهير بل شخص يستفيد منه الفريق.

متى شعر بقدرة الزمالك على الفوز بالدوري؟

ضد المصري تصدينا لركلة جزاء وسجلنا هدفا وضد طلائع الجيش سجلنا هدفا متاخرا وفي هذا الوقت انتابني الشعور بأننا نستطيع عبور كل المواقف ونسير على الطريق الصحيح كما نقول بالفرنسية إنها رائحة الخير.

عن عدم جلب مدير كرة

أتواصل مباشرة مع الرئيس هذا نظام مختلف عن إنجلترا وفرنسا ففي إنجلترا مدير الكرة ليس متواجدا ومن يتحمل النتيجة؟ المدير الفني، لذا أقول إنني أتحمل المسؤولية كاملة، لماذا أجلب شخص ما يتواصل مع الإدارة أو اللاعبين؟ أنا مدير فني وألعب دور مدير الكرة ولم أقصر في شيء..

من يلعب دور محمد صلاح مع منتخب مصر في الزمالك؟

أعتقد أنه شيكابالا بما يخص خبراته وأسلوبه هو لاعب استثنائي هو لا يستطيع لعب كل المباريات لكن له كاريزما وهناك طارق حامد قائد كبير وحازم إمام أتحدث معه كذلك، الونش كذلك له تأثير قوي ويلعب دور القائد الطبيعي.

لم أواجه صعوبة نهائيا في إقناع شيكابالا بعدم المشاركة، قلت له مرة لن يكون ضمن التشكيل وهو يعرفني جيدا ويثق في وأنني أرى أمور معينة مثل الحالة الجسدية وظروف المباراة.

هل يرحل عن الزمالك فجأة مجددا؟

الهدف الآن الذي أقوم عليه هو إرسال رسالة بالاستقرار ووضعنا رسالة بالاستقرار مع رئيس النادي اليوم رغم الظروف المعقدة التي نواجهها.

الحالة التي قد يترك فيها كارتيرون الزمالك؟ هذا سيعتمد على النتائج فكل المدربين إن كانت النتائج سيئة سيقول لهم النادي انتهت مهمتكم، اتخذت المبادرة وجددت تعاقدي لثلاث سنوات لأنني أصبحت أنني جزء من هذا الفريق والزمالك فريق رائع وأشعر أنني في بلدي ولدي دافع كبير للاستمرار مع هذا الفريق.

الخلاف مع جنش

عند عودتي للزمالك قلت للحراس إنني لن أبدأ الموسم بحارس واحد جيد والباقي يُكمل العدد.

علينا أن نمتلك ثلاثة حراس جيدين، ونحن بشر لدينا لحظات صعبة ويوجد الكثير من الضغوط ونحن في نهاية الموسم وكان علي أن أتخذ قرارا رغم عدم سهولته، اخترت محمد أبو جبل منذ البداية ثم محمد عواد وخلفهما الشباب.

لن أعلن عن شيء آخر مع جنش هذا بيني وبين اللاعب.

تناقشت مع محمد صبحي ويعتقد أن المنافسة ليست في صالحه وأنه عليه أن يكون الحارس الأول في ناد آخر واحترمت رغبته، والإعارة تساعد الناحية المادية في النادي.

الفارق بين أبو جبل وممد الشناوي

بالنسبة لي أبو جبل لديه كل المقومات ليصبح رقم 1، يوجد منافسة رائعة بينه وبين الشناوي وتعود في مصلحة المنتخب.

الفارق بين الشناوي مع كارتيرون والآن؟ لا أرى فارق كبير نفس الشخص، في بعض الأحيان واجه ظروف صعبة ولكنه شخص قوي هو وأبو جبل لديهما عقلية جيدة جدا لذا من الصعب الاختيار بينهما.

وداع دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الأهلي في الدوري

هل شاهدت لقاء الترجي ومولودية الجزائر؟ كنت مشغول بفريقي وأتعرف على فريقي وكانوا محبطين من خسارة النهائي وكان علي العمل ذهنيا ونفسيا ودراسة الخصوم وأن أخلق روح جديدة داخل الفريق.

لم نكن في أفضل حال لنا في مباراة الدور الأول من الدوري ضد الأهلي، أعتقد أنه لدينا لو لعبنا في نهاية الموسم كنا نستطيع الفوز على الأهلي، كان الدور الأول صعبا لأنني خضت المباراة بعد أسابيع قليلة من العودة إلى القاهرة.

رهان الفوز على الدوري.. والمنافسة على كأس مصر

الفوز بالدوري بفضل اللاعبين والتشجيع والإدارة وليس بفضلي، الدوري المصري من أصعب وأقوى البطولات الإفريقية.

سبب رفضك قرار الزمالك بتأجيل مباريات الدوري؟ كان رهان وتحدي أن نقول بالعكس إن لدينا الحافز للعب والفوز ونصنع فارق في النقاط، إنها كانت استراتيجية بها نوع من المخاطرة لكننا استطعنا الفوز باللقب في النهاية.

هدفي الفوز بكأس مصر، إن قلت أفضل الأهلي أم بيراميدز لا أستطيع فكل فريق له نقاط قوته واستراتيجيته.

أعتقد أنني خسرت من قبل في نصف النهائي ضد طلائع الجيش وكنت أظن أنني سأخوض النهائي، يجب أن نلعب على الفوز ضد أسوان وبعد الفوز بالنهائي أستطيع القول إنني فزت بالكأس.

نسبة فوزك بالكأس ضد الأهلي أو بيراميدز أو بتروجت؟ بيراميدز فريق رائع وقادر على العودة وعلى الفوز وهو دائما خصم صعب وخطير، المنافسة صعبة.

أسهل مباراة ستكون أمام الأهلي لأن التجهيز لها واضح ويجب أن أجهز اللاعبين نفسيا للقاء وقتها، الأمر يعود إلينا في النهاية فيما سنفعله بالتحضير للقاء، لن أستطيع قول نسب معينة فكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

هل موسيماني مزعج تكتيكيا؟

هو مدرب رائع من قبل قدومه للأهلي، فازوا بخطط رائعة بلقب إفريقيا والبطولات الأخرى ويقوم بعمل جيد جدا مع الأهلي من الصعب التشكيك في قدراته هو مدرب جيد.

الأهلي له هوية خاصة به من الصعب لفرق أخرى اللعب بطريقة الأهلي، الأهلي له شخصية وهوية قوية والموسم المقبل سيكون صعبا جدا.

سوق انتقالات الأهلي وبيراميدز؟

كلما ارتفع مستوى المنافسين يرتفع مستوانا، المراكز المتقدمة ليست حكرا على فريق بعينه سنعمل ونركز بقوة على تطوير أنفسنا ودافعي الآن تطوير مستوى الزمالك وأنمي قدرات اللاعبين البدنية والتكتيكية، ونستحق منافسة الأندية التي دعمت نفسها بقوة

بيراميدز لديه مدرب رائع ولديه فكر ولاعبين جيدين جدا، أنهوا الموسم الماضي بفارق 20 نقطة عنا وهو ليس مركز سيئ هو فريق يلعب على الفوز بالبطولة وكل فريق يحدث من نفسه مثلما يقوم كلوب مع ليفربول رغم امتلاكه لصلاح أما الآن نحن ندفع مشاكل الماضي والفوز بالدوري تعويض عما عانيناه في الماضي.

لست قلقا من عدم إبرام الزمالك لصفقات.

لماذا عاد للزمالك؟

عندما طُلب مني العودة للزمالك كنت رابع الدوري السعودي وتأهلت لنصف نهائي الكأس وإدارة تساندني لكنني لم أتردد وكان لدي عاطفة للعودة إلى الزمالك وتحدي شخصي أن أفوز مع النادي كان من الصعب ألا أوافق على العودة.

لم أخف من رد فعل الجمهور، أعرف ما يشغل بال بعض الجماهير، رغبتي في أن أكون معهم وأن أعيش معهم فرحة الفوز ومشاعره ولم يكن لدي خوف.

مهنة المدرب صعبة فنحن لا نحكم على المدرب من مباراة فاز أو خسر بها.

في مباراة الإياب مع الأهلي أُعلنت الحرب في تونس وتم تحطيم الحافلة وجرحى من اللاعبين وكاف كان له قرار آخر.

تلك المباراة كان يجب عدم خوضها، المسافة من الفندق للملعب لم يكن بها أي نوع من التأمين، إنها نقطة هامة جدا هل هذا مناخ جيد للعب؟ أقول لكم كان يجب ألا نلعب تلك المباراة، تركونا نلعب في ظروف استثنائية.

هل أخطأت إدارة الأهلي في لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي؟ نحن كنا جميعا في حالة من الصدمة في الحافلة هذه لم تكن أجواء رياضية، كان يجب أن نستفيد من القواعد وألا نلعب المباراة.

هل طلبت من أزارو قطع قميصه في لقاء الذهاب؟ تفاجئت من تقرير كاف بشأن تلك الواقعة، كيف أن أكون في منصبي وأطلب ذلك من لاعب؟ طلبت من الحكم اذهب إلى الفيديو وكل ما سألته لوليد هو هل هي ركلة جزاء أم لا فأجابني بنعم، لم أطلب منه قطع قميصه هذا مستحيل.

إدارة الأهلي تصرفت معي بأسلوب رائع ومحترم، خسرنا نهائي إفريقيا ضد الترجي وكانت مباراة صعبة، لكن الإدارة تعاملت معي بشكل جيد.

الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

لاحظت أن الترجي طريقته بها الكثير من المساحات الخالية بين الصفوف ومصطفى محمد كان له دورا هاما في الضغط على الخصم في تلك المباراة.

هل كان رد اعتبار من هزيمتك مع الأهلي؟ بالطبع كان في داخلي شيء قوي جدا كما أقول ثأرت لنفسي من هزيمتي أمامهم، أعتقد أنه كان لدي فريق قوي جدا مع الزمالك واستطعنا الفوز عليهم.

مواجهة الأهلي لأول مرة بعد الرحيل عنه

أعترف لكم إنني كنت قلق جدا، فكرت كثيرا وكان مجهود ذهني وعصبي كبير وهم كانوا أفضل منا.

لكنني كنت أعرف أنني لدي فريق قوي جدا دفاعيا ولدي لاعبين قادرين على تطوير طريقة لعبنا للفوز، الدفاع كان الورقة الرابحة والناحية الجسدية لم يكن لدينا الطاقة لفعل ما هو أكثر من ذلك.

عملنا كثيرا على التدرب على ركلات الترجيح وكان لدي شعور قوي جدا إن لجأنا إليها.

الانسحاب من مواجهة الأهلي في الدوري

قرار الانسحاب لم يكن قراري احترمت قرار الرئيس لكنه لم يكن قراري.

كان يجب أن نلعب فلا يوجد لدي فلسفة الانسحاب، لا أعتقد أن هذا القرار أثر على فرصنا في المنافسة على الدوري الفارق كان كبيرا في النقاط بالفعل.

أفضل لاعب وأغلى لقب

أفضل لاعب دربته في مصر هو فلوران مالودا في وادي دجلة.

وأبدى رأيه في القرار المفاجئ لكارلوس كيروش مدرب مصر باستبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" من قائمة الفريق، بالقول:"المدرب يريد إظهار سيطرته وشخصيته، لابد أن نسانده وندعمه ولا نعارضه، لأنه المسؤول الأول".

وعن شريف، الذي دربه في دجلة، قال:"أتذكر علي أبو جريشة (المستشار الفني السابق للنادي) حين طلب مني منح اللاعب الفرصة للمشاركة في المباريات".

وبسؤاله عما يميز فريقه الحالي الزمالك قال المدرب السابق لمازيمبي:"له عشق خاص، يحبه الجمهور بطريقة مختلفة، هذه الميزة الرئيسية فيه دونا عن بقية الأندية".

وبرر كارتيرون عصبيته في كثير من الأحيان بالقول:"كنت أريد إظهار للاعبين أننا نريد تحقيق الهدف المنشود".

وعن غياب التتويج في فترته مع الأهلي قال المدرب البالغ عمره 51 عاما:"الظروف لم تساعد".

وأغلى لقب بالنسبة له هو "الدوري مع الزمالك، كانت أفضل بطولة لأني عانيت فيها من صعوبات جمة".

ولم يستبعد كارتيرون مواصلة العمل في مصر بعد انتهاء مشواره مع الزمالك بالقول:"أحب هذا البلد، لا أعلم ماذا سيحدث بعدما ينتهي عقدي، قد أبقى. قيادة المنتخب؟ لم لا، أتمنى أن يحدث ذلك يوما ما، لدي خبرة كبيرة في مصر".

واستبعد كارتيرون عودته للأهلي إذا عُرض عليه ذلك، وقال إن الزمالك هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري 2021-2022.