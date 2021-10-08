بوجبا يُزيد الغموض حول مستقبله

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

بول بوجبا

يزداد بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من الغموض حول مستقبله.

وارتبط اسم بوجبا بالعودة مجددا إلى يوفنتوس الإيطالي، إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد.

وقال بوجبا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية عقب فوز فرنسا على بلجيكا: "أنا في مانشستر، لدي عام في عقدي ثم سأرى، أريد أن أنهى الموسم بقوة ومن ثم لنرى ماذا سيحدث".

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وردا على هل هو سعيد بتواجده في تورينو أجاب: "نعم".

فرنسا قلبت تأخرها على بلجيكا من 2-0 إلى فوز بنتيجة 3-2 في نصف نهائي دوري أمم أوروبا على ملعب يوفنتوس ستيديوم –ليس بغريب على بوجبا الذي قضى 4 مواسم بقميص البيانكونيري- لتتأهل لملاقاة إسبانيا.

بوجبا بقميص يوفنتوس خاض 124 مباراة وحصد خلالها 4 ألقاب للدوري الإيطالي ولقبين لكأس إيطاليا ومثلهما للسوبر المحلي، كما وصل لنهائي دوري الأبطال مرة وحيدة.

وفي 2016 عاد بوجبا إلى الشياطين الحمر مقابل 105 مليون يورو في صفقة قياسية إنذاك.

ويعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان ضمن أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب الذي يمكنه التفاوض على الانتقال دون علم ناديه في يناير المقبل.

بول بوجبا يوفنتوس مانشستر يونايتد فرنسا
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