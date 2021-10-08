تصفيات كأس العالم - طاقم تحكيمي نسائي يُدير لأول مرة مباراة لـ إنجلترا

سيدير طاقم تحكيمي كامل من السيدات مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويحل منتخب إنجلترا وصيف يورو 2020 ضيفا ثقيلا على أندورا ضمن تصفيات المونديال لحساب المجموعة التاسعة.

وتدير الأوكرانية كاترينا مونزول المباراة من أرض الملعب ويعاونها مارينا ستريليسكا وسيفتلانا جروشكو.

وستتواجد الفرنسية ستيفاني فرابارت كحكم فيديو مساعد.

وستكون تلك أول مباراة لمنتخب الأسود الثلاثة يقودها طاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

وسيتواجد رجلان ضمن الطاقم التحكيمي وهم دينيس شورمان كحكم رابع، وفيكتور ماتياس كمساعد حكم الفيديو.

وسبق أن أدارت مونزول مباراة في دوري الأمم الأوروبية بين سان مارينو وجبل طارق لتصبح أول حكمة تدير مباراة على مستوى منتخبات الرجال.

وفي 2016 سبق لها أن أصبحت أول حكمة تدير مباراة في الدوري الأوكراني.

وتمتلك مونزول (40 عاما) تاريخا كبيرا من التحكيم في بطولتي كأس العالم وكأس أمم أوروبا للسيدات.

منتخب إنجلترا يتصدر الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل منتخب أندورا المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.