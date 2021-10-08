ديشامب يكشف سبب عدم استدعاء ثيو هيرنانديز لمنتخب فرنسا من قبل

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا سبب عدم استدعاء ثيو هيرنانديز من قبل لتمثيل الديوك الفرنسية.

ثيو سجل أمس الخميس أول أهدافه الدولية، عندما هز شباك بلجيكا في الدقيقة 90 بتصويبة صاروخية قادت الديوك لنهائي دوري أمم أوروبا.

وقال ديشامب لوكالة الأنباء الإيطالية: "دائما كنت أضعه في القائمة الأولية، لكن كان هناك الكثير من المنافسة".

وأضاف "فكرت به منذ فترة، يسير بشكل جيد ويواصل على نفس النهج، حتى أنه يتطور دفاعيا".

ظهير أيسر ميلان الإيطالي يتألق بقميص الروسونيري ورغم ذلك حصل على الاستدعاء الأول له شهر سبتمبر الماضي فشارك أمام فنلندا في تصفيات كأس العالم.

وانضم ثيو إلى ميلان في صيف 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.

وخلال 90 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات مع الروسونيري.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم السبت المقبل على ملعب سان سيرو.