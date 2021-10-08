كارتيرون يكشف أفضل لاعب دربه في مصر وأغلى لقب.. وهل يعود لـ الأهلي؟

كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أفضل لاعب دربه في مصر التي قاد فيها وادي دجلة والأهلي ويقضي حاليا ولايته الثانية مع القلعة البيضاء.

وخلال حوار مطول مع قناة أون تايم سبورتس قال الفرنسي:"أفضل لاعب دربته هو فلوران مالودا في وادي دجلة".

وأبدى رأيه في القرار المفاجئ لكارلوس كيروش مدرب مصر باستبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" من قائمة الفريق، بالقول:"المدرب يريد إظهار سيطرته وشخصيته، لابد أن نسانده وندعمه ولا نعارضه، لأنه المسؤول الأول".

وعن شريف، الذي دربه في دجلة، قال:"أتذكر علي أبو جريشة (المستشار الفني السابق للنادي) حين طلب مني منح اللاعب الفرصة للمشاركة في المباريات".

وبسؤاله عما يميز فريقه الحالي الزمالك قال المدرب السابق لمازيمبي:"له عشق خاص، يحبه الجمهور بطريقة مختلفة، هذه الميزة الرئيسية فيه دونا عن بقية الأندية".

وبرر كارتيرون عصبيته في كثير من الأحيان بالقول:"كنت أريد إظهار للاعبين أننا نريد تحقيق الهدف المنشود".

وعن غياب التتويج في فترته مع الأهلي قال المدرب البالغ عمره 51 عاما:"الظروف لم تساعد".

وأغلى لقب بالنسبة له هو "الدوري مع الزمالك، كانت أفضل بطولة لأني عانيت فيها من صعوبات جمة".

ولم يستبعد كارتيرون مواصلة العمل في مصر بعد انتهاء مشواره مع الزمالك بالقول:"أحب هذا البلد، لا أعلم ماذا سيحدث بعدما ينتهي عقدي، قد أبقى. قيادة المنتخب؟ لم لا، أتمنى أن يحدث ذلك يوما ما، لدي خبرة كبيرة في مصر".

واستبعد كارتيرون عودته للأهلي إذا عُرض عليه ذلك، وقال إن الزمالك هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري 2021-2022.

في يناير 2016 بدأ كارتيرون مشواره في المحروسة من بوابة دجلة، رحل بعد 10 أشهر قبل أن يعود في يونيو 2018 لقيادة القافلة الحمراء، الأهلي.

استمر في الأهلي 5 أشهر فقط ثم عاد إلى مصر في ديسمبر 2019 ليقود الغريم التقليدي للأول، الزمالك.

رحل في سبتمبر 2020 قبل أن يعود للزمالك في مارس الماضي.

وحقق كارتيرون مع الزمالك كأس السوبر الإفريقي 2020 وكأس السوبر المصري 2020 والدوري المصري 2020-2021.