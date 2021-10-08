تصفيات كأس العالم - فالنسيا يصبح هدافا تاريخيا لـ الإكوادور.. ورقم سلبي لـ تشيلي مع لاسارتي

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الـ 11 من تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الجنوبية بين أوروجواي وكولومبيا.

المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو على ملعب جران باركيه سنترال.

الدقيقة 24 شهدت تسجيل لويس سواريز هدفا ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 63 من الشوط الثاني أهدر البديل دوفان زاباتا فرصة محققة للتسجيل من داخل منطقة جزاء أوروجواي وتصدى لكرته فيرناندو موسليرا حارس السيلسيتي.

تعادل تراجع به المنتخبان، إذ ارتفع رصيد أوروجواي إلى 16 نقطة في المركز الرابع بينما كولومبيا أصبح رصيدها 14 نقطة في المركز الخامس.

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الإكوادور استفادت من التعادل في جران باركيه سنترال، وتسلقت جدول الترتيب لتعود للمركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد الفوز على بوليفيا بثلاثية دون مقابل.

أهداف الإكوادور الثلاثة جاءت خلال 5 دقائق فقط بين الدقيقتين 14 و19.

ميشيل إسترادا تقدم للتري أولا في الدقيقة 14 ثم عزز إينير فالنسيا النتيجة بثنائية في الدقيقتين 17 و19.

ثنائية جعلت مهاجم إيفرتون ووست هام الأسبق الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 33 هدفا.

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وفي اللقاء الثالث ازدادت متاعب تشيلي رفقة مارتن لاسارتي بالخسارة ضد بيرو بثنائية دون مقابل.

المنتخب البيروفي سجل ثنائية من توقيع كريستيان كويفا في الدقيقة 36 وسيرخيو بينيا في الدقيقة 64.

انتصار رفع رصيد بيرو إلى 11 نقطة وعاد لها بصيص من الآمل في إمكانية المنافسة على بطاقة التأهل.

بينما توقف منتخب تشيلي عند 7 نقاط ودون فوز للمباراة السابعة على التوالي منذ الفوز على بيرو ذهابا.

كما وصل اللاروخا للمباراة رقم 12 على التوالي خارج قواعده دون فوز في تصفيات كأس العالم كرقم قياسي سلبي لم يحدث من قبل.

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