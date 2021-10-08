مواعيد مباريات الجمعة 8 أكتوبر 2021.. مصر تواجه ليبيا وودية الزمالك وقمة السلة بين الأهلي والاتحاد

منتخب مصر يعود لاستكمال الطريق إلى المونديال وودية للزمالك وقمة في السلة بالبطولة العربية تجمع الأهلي والاتحاد السكندري.

FilGoal.com يعرض لكم أبرز مواعيد ومباريات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

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ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبي في التاسعة مساءً ضمن مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 و218 الليبية والسعودية الرياضية SSCC 3.

وبنفس المجموعة وفي السادسة مساءً يلتقي منتخبا أنجولا والجابون وتذاع على قناة "فيفا" عبر يوتيوب.

ويستضيف منتخب الجزائر بطل إفريقيا نظيره النيجري في التاسعة مساءً وتذاع المباراة على قناة "فيفا" عبر يوتيوب.

البطولة العربية للسلة

في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في قمة مصرية بنصف النهائي في تمام السادسة مساء عبر أون تايم سبورتس 3.

سوبر جلوب 2021

تتواصل مباريات الأدوار الترتيبية لكأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في السعودية.

فيلتقي الدحيل القطري مع سان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي في الثالثة عصرا.

وفي الخامسة والربع يواجه الوحدة السعودي نظيره جامعة سيدني الأسترالي.

وتذاع كلا المباراتين على قناة أون تايم سبورتس 2.

مباراة ودية

وعبر قناة الزمالك في الرابعة عصرا تذاع المواجهة الودية التي تجمع الزمالك والاتحاد الليبي.

دوري الدرجة الثانية – مجموعة القاهرة

تقام اليوم 8 مباريات ضمن مجموعة القاهرة للدرجة الثانية المصرية وجميعها في تمام الثانية والنصف عصرا.

وأهمهما مواجهة النصر والترسانة، ونادي زد ضد القناة، وبورتو السويس أمام المصرية للاتصالات.

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تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

على بي إن سبورتس 1 إكسترا يواجه منتخب كرواتيا نظيره القبرصي في التاسعة إلا الربع مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الروماني وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي مواجهة قوية يلتقي المنتخب التركي مع النرويجي وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وأخيرا تحل هولندا ضيفة على لاتفيا وتذاع على بي إن سبورتس 2 بريميوم.