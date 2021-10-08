تصفيات كأس العالم - البرازيل تحقق فوزها التاسع على التوالي.. والأرجنتين تتعطل

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 10:19

كتب : FilGoal

البرازيل

حققت البرازيل فوزها التاسع على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالتفوق على مضيفتها فنزويلا بنتيجة 3-1 فجر الجمعة في الجولة 11.

وقلب فريق سيليساو النتيجة لصالحه بعد التأخر بهدف إريك راميريز الذي سجله من ضربة رأس في الدقيقة 11.

فعادل المدافع ماركينيوس النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 71 ثم سجل جابريل باربوسا من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

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وأحرز أنتوني الهدف الثالث في الدقيقة 90 ليؤمن انتصار البرازيل التي واصلت تصدرها للتصفيات برصيد 27 نقطة.

بينما استمرت فنزويلا في المركز العاشر والأخير ورصيدها 4 نقاط.

وفي باراجواي تعطلت الأرجنتين بتعادل مع المضيف بدون أهداف لتستمر وصيفة في الترتيب ورصيدها 19 نقطة.

وهو التعادل الرابع لرفاق النجم ليونيل ميسي في التصفيات، ولم تخسر الأرجنتين حتى الآن مثل البرازيل.

وهيمن الضيوف على مجريات المباراة لكن عجزوا عن اختراق الحائط المنيع لباراجواي التي تحتل المركز السادس ورصيدها 12 نقطة.

وتحل البرازيل ضيفة على كولومبيا مساء الأحد بينما تستضيف فنزويلا فريق الإكوادور.

وفجر الإثنين تلعب الأرجنتين ضد أوروجواي وتحل باراجواي ضيفة على تشيلي.

ويتأهل أول 4 منتخبات من العشرة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يلعب الخامس ضد فريق من قارة أخرى على مقعد في المونديال.

البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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