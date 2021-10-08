كارتيرون: كنت متأكدا من رحيل ساسي.. وشيكابالا يلعب دور صلاح مع مصر في الزمالك

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه كان متيقنا من رحيل فرجاني ساسي عن صفوف فريقه وأن موقف أشرف بنشرقي يختلف حاليا لأن النادي بدأ مفاوضات التجديد مبكرا.

وأجرى كارتيرون حوارا مطولا مع قناة "أون تايم سبورتس 1" وكل ما يلي على لسانه.

رحيل ساسي ومصطفى محمد وموقف بنشرقي

وصول سيف الدين الجزيري سمح لي بتصحيح بعض المشاكل وأعتقد أننا نمتلك بعض اللاعبين الموهوبين إلى جانب مصطفى، وإمام عاشور في الوسط لاعب جيد وموهبة شابة وأعتقد أنه يستطيع أن يحل مكان ساسي.

لن يرحل بنشرقي قبل نهاية الموسم الحالي بعد ذلك يوجد محادثات لتجديد تعاقده وسنرى ماذا يحدث بعد ذلك، الأهم بقائه حتى نهاية الموسم الجاري معي.

كنت متأكدا من رحيل ساسي لأن المحادثات بدأت في وقت متأخر جدا، فيما يخص بنشرقي بدأ الرئيس المفاوضات معه مبكرا وأعتقد أن الموقفين مختلفين، بنشرقي يحب الزمالك وفريقه وصعب أن نقول الآن إن كان سيرحل أم لا.

رحيل أسامة نبيه

لم يطلب أحد منه المغادرة هو من طلب في المرة الأولى والثانية قبل رحيله، وتحدثت معه هل أنت متأكد مما تفعله ومن قرارك؟

ليس لدي أي أنباء عن عودته، يوجد جلسات مع أحد المدربين الشباب نحن محظوظين بوجود رئيس نادي يتناقش معي في كل الأمور ونحن نفكر حاليا في الأفضل للفريق لن نجلب شخصا لإرضاء الجماهير بل شخص يستفيد منه الفريق.

متى شعر بقدرة الزمالك على الفوز بالدوري؟

ضد المصري تصدينا لركلة جزاء وسجلنا هدفا وضد طلائع الجيش سجلنا هدفا متاخرا وفي هذا الوقت انتابني الشعور بأننا نستطيع عبور كل المواقف ونسير على الطريق الصحيح كما نقول بالفرنسية إنها رائحة الخير.

عن عدم جلب مدير كرة

أتواصل مباشرة مع الرئيس هذا نظام مختلف عن إنجلترا وفرنسا ففي إنجلترا مدير الكرة ليس متواجدا ومن يتحمل النتيجة؟ المدير الفني، لذا أقول إنني أتحمل المسؤولية كاملة، لماذا أجلب شخص ما يتواصل مع الإدارة أو اللاعبين؟ أنا مدير فني وألعب دور مدير الكرة ولم أقصر في شيء..

من يلعب دور محمد صلاح مع منتخب مصر في الزمالك؟

أعتقد أنه شيكابالا بما يخص خبراته وأسلوبه هو لاعب استثنائي هو لا يستطيع لعب كل المباريات لكن له كاريزما وهناك طارق حامد قائد كبير وحازم إمام أتحدث معه كذلك، الونش كذلك له تأثير قوي ويلعب دور القائد الطبيعي.

لم أواجه صعوبة نهائيا في إقناع شيكابالا بعدم المشاركة، قلت له مرة لن يكون ضمن التشكيل وهو يعرفني جيدا ويثق في وأنني أرى أمور معينة مثل الحالة الجسدية وظروف المباراة.

هل يرحل عن الزمالك فجأة مجددا؟

الهدف الآن الذي أقوم عليه هو إرسال رسالة بالاستقرار ووضعنا رسالة بالاستقرار مع رئيس النادي اليوم رغم الظروف المعقدة التي نواجهها.

الحالة التي قد يترك فيها كارتيرون الزمالك؟ هذا سيعتمد على النتائج فكل المدربين إن كانت النتائج سيئة سيقول لهم النادي انتهت مهمتكم، اتخذت المبادرة وجددت تعاقدي لثلاث سنوات لأنني أصبحت أنني جزء من هذا الفريق والزمالك فريق رائع وأشعر أنني في بلدي ولدي دافع كبير للاستمرار مع هذا الفريق.